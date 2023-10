Círio 2023: PRF estima aumento de até 40% do público nas romarias de sexta e sábado

O público que vai acompanhar as romarias rodoviárias desta sexta-feira (6) e sábado (7), como parte da programação do Círio de Nazaré 2023, deve aumentar de 30% a 40% em relação ao ano passado. A expectativa é da Polícia Rodoviária Federal, que, na manhã desta terça-feira (3), deu entrevista à imprensa para detalhar a Operação Círio 2023.

A estimativa da Diretoria da Festa de Nazaré, para o ano passado, é de que a romaria de sexta tenha reunido 1,3 milhão de pessoas. E a de sábado, 350 mil pessoas. Na sexta, o percurso para Ananindeua terá a extensão de 53 km e deverá ser feito em 10 horas. E, no sábado, o percurso para Icoaraci, de onde sairá o Círio Fluvial, será menor (24 km) e deverá durar 3 horas.

Ainda na coletiva, a PRF informou que o principal “ponto crítico” é a presença dos ciclistas que querem acompanhar, de perto, as romarias. Participaram da entrevista à imprensa o coordenador da Operação Círio 2023, inspetor Aluizio Assunção, o inspetor Rosinaldo Serrão, chefe do Setor de Operações, e o inspetor Salim Junes, chefe do Núcleo de Comunicação, e, ainda, Rosana Pinto, da assessoria de imprensa da Diretoria da Festa de Nazaré.

Mais de 180 servidores estarão envolvidos na escolta da imagem de Nossa Senhora de Nazaré

O efetivo da PRF será de 110 policiais e 62 viaturas, sendo 47 motocicletas e 15 carros. Equipes do Detran e do Batalhão Águia da Polícia Militar contarão com cerca de 40 motociclistas. Também participaram da operação Guarda Municipal de Belém, Guarda Municipal de Ananindeua, Guarda Civil de Marituba, Polícia Militar, Semob, Semutran e Corpo de Bombeiros. No total, mais de 180 servidores envolvidos diretamente na escolta da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Coordenador da operação, o inspetor Aluizio Assunção estimou em 30% a 40% o aumento no público, envolvendo os dois dias. "Mas não temos como precisar em números absolutos”, disse. Sobre os ciclistas, ele comentou: “Os ciclistas querem acompanhar de perto a berlinda. E, nessa intenção dos ciclistas, eles adentram a nossa ‘célula’ do comboio, onde está a berlinda com a imagem. E isso é muito arriscado”, afirmou.

Também falou sobre a presença das pessoas nas passarelas para acompanhar a passagem da imagem. “Essas passarelas não foram feitas para suportar aglomeração de pessoas. Vai ser restringida a aglomeração, não a passagem da pessoa que precisar usar para fazer a travessia de um ponto a outro da BR”, explicou.

Na sexta, dia 6, será realizado o traslado de Belém para Ananindeua-Marituba. A saída, às 8 horas, é da Basílica Santuário de Nazaré, com destino à igreja matriz de Ananindeua. A extensão é de 53 km de rodovias e avenidas, com duração estimada de 10 horas e previsão de chegada às 18 horas, como explicou o inspetor Salim Junes. “Mas o nosso desafio é, de fato, cruzar por essas intervenções na BR-316 sem comprometer o tempo estimado e chegar na igreja matriz de Ananindeua por volta das 18 horas, como historicamente a gente consegue chegar”, disse.

No sábado, 7, a saída é da igreja matriz de Ananindeua, às 5h30, com destino ao trapiche de Icoaraci, para a realização do Círio Fluvial. A extensão é de 24 km, com duração estimada de 3 horas e previsão de chegada às 8h30.Salim acrescentou que será a segunda romaria rodoviária após a pandemia.