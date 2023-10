Círio 2023: ações de proteção para festividades são apresentadas por forças de segurança do estado

Na manhã desta segunda-feira (2), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), foram apresentadas as ações que irão ocorrer na “Operação Círio 2023”, para garantir a proteção e seguridade durante a quadra Nazarena. Desenvolvida de maneira integrada pelas forças de segurança pública do Estado, a operação terá início na quarta-feira (4), e busca proporcionar mais tranquilidade aos romeiros e turistas que estarão em Belém durante os eventos do Círio. Neste ano, haverá a novidade das as câmeras de videomonitoramento e novos pontos de apoio policial.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio 2023: romeiros de Castanhal começam a caminhada de fé rumo à Basílica de Nazaré]]

A reunião contou com a presença dos gestores do Sistema de Segurança Pública do Estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), neste ano, mais de 12 mil agentes estaduais, municipais e federais, além de órgãos parceiros, participarão das ações. Além disso, também estarão empregadas cerca de 1.500 viaturas, motocicletas e tropa montada, para assegurar uma maior vigilância e policiamento nas vias da capital paraense.

Novidades

Conforme o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, para garantir a proteção dos participantes do Círio 2023, os agentes trarão novidades nas ações estratégicas. “Este ano temos um novo ponto de apoio da segurança para a chegada dos romeiros, onde nossas equipes prestarão total apoio à população que chega à cidade, pela rota da Alça Viária, para acompanhar as procissões. Os romeiros que vem do baixo tocantins terão esse apoio, não só quando chegam na BR-316. Então serão, ao total, 22 pontos de apoio de segurança, atendimento médico e orientação para chegarem até a basílica”, informa.

Outra inovação para a segurança pública é a utilização de câmeras corporais. Segundo o secretário, o Círio será o primeiro grande evento onde ocorrerá o videomonitoramento. Serão somadas as mais de 300 câmeras corporais (Body Cam) que já são utilizadas pelo Detran e Polícia Rodoviária Estadual (PRE), além de outras 200 novas câmeras corporais, que estarão no fardamento de agentes da Polícia Militar.

“As câmeras corporais farão a transmissão, ao vivo, das abordagens e atuações dos policiais militares. Serão transmissões 4G, com monitoramento feito pelo Ciop, e pelos Centro Integrados de Segurança. Esse é o nosso grande diferencial para a programação da quadra nazarena esse ano. Também serão utilizadas câmeras pelos Batalhões de turismo, Batalhão Águia, além de todos os Batalhões ligados ao Comando de Policiamento da Capital I”, declara Ualame Machado.

Eventos

A Segup coordena 18 ações que envolvem a festividade do Círio de Nazaré, incluindo 14 procissões e 4 eventos relacionados ao período da festividade. Além de prestar apoio a Diretoria da Festa, na “Caminhada dos Romeiros”, que este ano contará com a presença das forças de segurança tanto na rodovia BR-316.

Videomonitoramento - Durante as principais procissões, mais de 60 câmeras de segurança, monitoradas pelo Centro Integrado de Operações da Segup (Ciop) e Centro Integrado de Comando e Controle Estadual, estarão mobilizadas para acompanhar e fiscalizar os principais trajetos das romarias e eventos relacionados à quadra nazarena.

CICC

Desde as 7h, da próxima sexta-feira (06), serão iniciadas as atividades do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC), localizado na Av. Almirante Barroso, nº 735, em Belém, onde ficaram os agentes de todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública Estadual, e órgãos parceiros, para o monitoramento das ações planejadas e o acompanhamento das movimentações dos cortejos que antecedem a procissão do domingo.

Apoio - Um Centro Integrado de Comando e Controle Móvel ficará no Largo do Redondo, na avenida Nazaré esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré, em Belém. O local servirá de base para as equipes de segurança que estarão monitorando, em tempo real, as principais procissões da festividade que integram esse percurso.

Ponto de Extração

Durante o Círio Fluvial, os agentes também estarão fiscalizando as embarcações para que as tripulações sigam o fluxo com tranquilidade. No percurso fluvial serão montados pontos de extração, que servirão para auxiliar as embarcações em caso de emergências que possam ocorrer durante o traslado.

Pórtico da Moto Romaria

A Segurança Pública também estará fiscalizando todas as motos que participam do cortejo na manhã de sábado (7). As equipes da Polícia Civil e do Departamento de Trânsito (Detran) farão uma “Filtragem” das motocicletas no pórtico da segurança pública instalado no início da Av. Marechal Hermes.

Serão instalados 20 pontos de observação no percurso das principais romarias; Trasladação e Círio, de onde policiais militares e do Corpo de Bombeiros estarão observando a movimentação e atendendo a emergências da população. Além disso, esse ano, mais de 60 pontos de bloqueio serão realizados, especialmente, nas vias do traslado das principais procissões.

A operação reunirá agentes das Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado, Secretaria de Administração Penitenciária, Grupamentos Aéreo e Fluvial de Segurança Pública, além de órgãos parceiros, municipais e federais.