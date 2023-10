Círio 2023: romeiros de Castanhal começam a caminhada de fé rumo à Basílica de Nazaré

A semana que antecede ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré transforma o cenário da rodovia BR-316, no trecho que liga os municípios da região nordeste do estado a capital paraense. O tráfego pesado de carros e caminhões dá espaço para a leveza dos passos de centenas de romeiros que caminham em direção ao Santuário Basílica Nossa Senhora de Nazaré, em Belém.

São mulheres e homens de todas as idades e classes sociais que caminham em direção a mãe de Jesus. Um sacrifício por amor, busca, promessa ou simplesmente por fé. A caminhada se tornou tradição e não se sabe ao certo quem foi a primeira pessoa que decidiu fazê-la.

De Salinas sairá na terça-feira, 3, o grupo Caminhando com Maria, formado por 70 pessoas, em um ônibus até Castanhal para iniciar a caminhada que completa 23 anos. Ela começou com um casal que já pagava uma promessa há 10 anos pela cura da doença da filha. Como explica a coordenadora Madalena Marques.

“Os pais tiveram que mudar a forma de pagar a promessa pela graça alcançada e foi então que decidiram se juntar a um pequeno grupo de moradores que já fazia a caminhada até Castanhal para se juntar ao grupo que sai de lá. No ano seguinte o casal foi chamando outras pessoas e o grupo foi crescendo e se tornou o que é hoje”, relatou.

Madalena Marques também está desde o começo no grupo e ela conta que caminha até Castanhal e depois se dedica apenas ao apoio dos romeiros.

“Sou enfermeira e esta também é uma forma de agradecer a Nossa Senhora por tudo que ela tem feito por mim. Eu fui tinha sido diagnosticada com um câncer e fui para Belém para passar por exames, mas antes de entrar na sala da junta médica eu falei a Nossa Senhora que se ela me curasse eu faria a caminhada até Belém e quando os médicos olharam os exames não tinha nada de errado mais. Então já tem uns anos que eu não faço mais o percurso todo e paro em um certo ponto para cuidar de quem precisa de curativos e massagem”, contou.

Romeiros de Capanema fazem a caminhada até Belém (Redes sociais)

De Capanema sairá a comerciante Eliane Dias com um grupo de amigos. Há quatro anos ela faz a caminhada até Belém. “No meu primeiro ano fui porque não sabia mais a quem recorrer por causa de um problema no meu matrimônio e eu entreguei todas as minhas aflições a Nossa Senhora para que ela intercedesse junto ao Senhor. Sete dias depois veio o milagre e em forma de agradecimento não parei mais de caminhar e neste ano vou pedir pela saúde do meu pai”, relatou.

Castanhal

É de Castanhal que sai o maior número de promesseiros em grupos organizados. É a 44ª Romaria de Nossa Senhora de Nazaré de Castanhal até Belém, que sairá na quarta-feira, 4, às 7h, da frente da igreja Matriz.

Um dos principais grupos de romeiros é a Associação de Devotos e Romeiros de Nossa Senhora de Nazaré – ADERCA que reúne mais de mil pessoas. Renato Roldem faz parte da coordenação e também do Terço dos Homens. O grupo é um dos que vai à frente da Romaria. “Há 12 anos que o Terço dos Homens está na caminhada. Eu sou mariano desde jovem tudo que faço é por Maria. Sou grato pelo milagre da vida, pois Nossa Senhora me livrou da morte após um grave acidente de moto e por isso tenho essa missão”, contou.

Renato Rolden é o coordenador do Terço dos Homens de Castanhal e vai liderar o grupo que vai a frente da Romaria de Castanhal até Belém (Patrícia Baía / O Liberal)

Castanhal é também um dos principais pontos de acolhimento aos romeiros. De acordo com a Defesa Civil cerca de 25 mil pessoas passam a pé pelo município. “Os peregrinos sempre fazem paradas estratégicas para descanso e alimentação. E nesse momento fazemos a acolhida dessas pessoas nos postos montados na praça da Matriz, no posto Pombal e na orla do rio Apeú onde o romeiro pode dormir e receberá cuidados médicos e alimentação”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Castanhal, Major Edson Marques.

Na paróquia de SantÁna, no Apeú, também será montado um posto de acolhida aos romeiros. “O nosso salão paroquial está preparado para receber as pessoas que necessitam parar para descansar, usar o banheiro, se hidratar e comer frutas. É uma forma de abençoar essas pessoas para que eles consigam chegar até o final dos seus propósitos”, disse o pároco Nazareno Araújo.

Thiago Pietro e sua família criaram em 2015 um ponto de apoio às margens da BR-316 onde eles oferecem um vasta mesa de café da manhã

“Eram apenas eu, meu pai, mãe, irmã, avó e prima e com o passar dos anos nosso apoio foi crescendo. Todos os anos atendemos mais de 200 romeiros e com muita força, dedicação e fé. Hoje somos mais de cinco famílias em união para essa missão”, contou.

Casa de Plácido

A caminhada termina, para muitos dos romeiros, na Casa de Plácido, espaço que acolhe os promesseiros, em Belém.

O espaço foi criado em 2009 pelos padres Barnabitas para receber os romeiros de todas as partes do Pará e do Brasil durante o Círio. Lá são dados a eles os cuidados necessários aos romeiros após longos dias de caminhada.

594 voluntários divididos em 13 equipes fazem esse trabalho de acolhimento que inclui cuidados médicos e de enfermaria, além alimentação e descanso aos romeiros. A casa é coordenada pela Pastoral da Acolhida.

“É uma forma fraterna e de amor ao próximo de acolher quem chega a Belém. E para esse ano estamos com um número maior de voluntários formados por 13 equipes de frente de trabalho que ficaram recepcionando os romeiros, fazendo atendimentos de lava pés, curativos, massagem e na cozinha. Vamos oferecer o melhor acolhimento a todos os irmão com muito afeto após a longa caminhada”, explicou Conceição Rodrigues, coordenadora da Pastoral da Acolhida.

O nome Casa de Plácido foi uma homenagem ao paraense Plácido José de Souza, que em 1700 encontrou a pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré, às margens do Igarapé Murutucu, no local onde foi erguida a Basílica Santuário. Seu ato de fé deu início à grande festa da devoção mariana na capital paraense.

Serviço

Localização: no Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento do Santuário.

A Casa de Plácido abrirá oficialmente no dia 04, às 18h, e ficará aberta ininterruptamente até o dia 07, às 13hs.

Fecha nos 08 e 09. De 10 a 14 abre somente pela parte da manhã das 8h30 as 13h.

Fecha dia 15 e dia 16. Abre novamente de 17 a 21 de 8h30 às 13h.