Revitalização no centro comercial de Belém inicia ainda este mês; entenda

No próximo dia 22 de maio a prefeitura de Belém inicia o novo projeto de revitalização do centro comercial da cidade, que faz parte do projeto da Via dos Mercadores. As áreas de intervenção previstas incluem as ruas João Alfredo e Santo Antônio. O projeto irá trazer medidas para a solução de problemas como pavimentação danificada, afundamento de piso e fiação elétrica irregular.

A obra vai começar pela rua Santo Antônio com recursos próprios da prefeitura, mas o prefeito Edmilson Rodrigues garantiu que vai buscar recursos com o governo federal para garantir a obra também na rua João Alfredo. Edmilson fez o anúncio na tarde desta sexta-feira (10) durante reunião com lojistas, comerciantes e ambulantes que atuam na área do centro comercial de Belém.

De acordo com o prefeito, o início da obra pela rua Santo Antônio é motivada pela via ser menos obstruída em comparação a João Alfredo. “Nós vamos fazer todo o sistema drenagem, pavimentação, recuperação dos paralelepípidos, calçadas, reorganização dos ambulantes e padronização das barracas.

"Nós já estamos com a empresa licitada e já podemos iniciar a obra. Marcamos para o dia 22 de maio, para termos tempo de organizar a tomada da obra de forma segura, pois não podemos parar o comércio, os lojistas e nem ambulantes, para que todo mundo continue vivendo do seu trabalho. É claro que a obra cria algumas dificuldades, mas queremos minimizar isso ao máximo”, destaca o prefeito de Belém.

Em decorrência da obra, os ambulantes da rua Santo Antônio vão precisar ser remanejados, mas esse deslocamento será feito por partes. Na próxima semana estão previstas novas reuniões para decidir onde os ambulantes irão ficar enquanto ocorre a obra na via.

Máximo Moreira, que é presidente da Associação dos Ambulantes do Centro Comercial de Belém, diz que enxerga o ordenamento dos ambulantes como positivo, pois é uma forma de facilitar a vida dos trabalhadores e da população que circula pelo centro comercial.

"Esse projeto faz parte da Via dos Mercadores. É um projeto antigo, acredito que será uma forma de organizar a vida de todos que circulam pelo centro comercial de Belém. Todos saem ganhando”, destaca Máximo.

Para Mourwan Said, Presidente da Comissão de Lojistas do Centro Comercial de Belém, o projeto é considerado como uma ação urgente, principalmente no quesito de ordenamento das vias. “É uma reivindicação antiga e eu penso que se não for possível realizar obra em toda a área, mas que seja realizado o trabalho de ordenamento. Isso sim é urgente, pois o cidadão tem o direito de ir e vir e quando você anda pela área comercial, em muitos momentos, você não desfruta desse direito”, pontua Said.

Sebastião Campos, presidente do Sistema Fecomércio destaca de grande importância o projeto de revitalização do centro comercial da cidade, uma vez que valoriza a cidade e também incentiva o trabalho dos que atuam no centro comercial. “Essa reunião foi muito produtiva, recebemos a informação da obra na Santo Antônio, que já vai começar no dia 22. Essa ação vai beneficiar muita gente”, pontua Campos.