Belém 408 anos: Ver-o-Peso receberá obras de revitalização e saneamento

Durante programação comemorativa aos 408 anos de Belém, realizada no estacionamento do Ver-o-Peso, o prefeito Edmilson Rodrigues comentou as perspectivas para o início das obras de revitalização do complexo que é o cartão postal da cidade.

“São R$ 83 milhões para a gente reformar toda a feira do Ver-o-Peso, Feira do Açaí, Mercado de Peixe, Mercado Bolonha. Será uma obra colocada para o IPHAN [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional] realizar”, informou o prefeito.

O gestor também comentou uma obra de saneamento do local, anunciada previamente pelo ministro das Cidades, Jader Filho, presente na cerimônia. As obras pretendem sanear toda a área do Ver-o-Peso, em uma parceria entre Ministério das Cidades e Governo do Estado. “Teremos avanço na água potável aqui para toda a região do Ver-o-Peso, para evitar a poluição da baía”, comentou Edmilson.

O prefeito de Belém convidou o ministro Jader Filho para que as obras de saneamento e revitalização sejam realizadas em conjunto. “Faço essa proposta. Vamos dar um grande presente no próximo aniversário de Belém a todos os cidadãos de Belém, porque o Ver-o-Peso é símbolo da nossa cidade", finalizou.