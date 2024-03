Novo Ver-o-Peso: confira como ficará o mercado após obras de revitalização; vídeo

O Complexo do Ver-o-Peso, no bairro da Campina, em Belém, recebe a primeira reforma e requalificação, após 22 anos depois da primeira grande reforma. Em vídeo publicado nesta quarta-feira (6), nas redes sociais da prefeitura, foi detalhado o projeto da obra, que prevê a revitalização completa da Feira, dos Mercados de Ferro e Carne, da Praça do Pescador e de todas as barracas e boxes. A Ordem de Serviço para o início das obras foi assinada no último dia 29 de fevereiro, pelo Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Recebendo um investimento de mais de R$ 60 milhões, a obra é uma das prioridades na preparação da cidade para a realização da Conferência das Partes (COP 30), em novembro de 2025, na capital paraense. A obra começa pela Feira do Açaí e Ladeira do Castelo. A previsão de conclusão é de dezoito meses e será fiscalizada pela equipe do Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

Recursos

A liberação dos recursos para a revitalização do complexo ocorreu por iniciativa da gestão municipal junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A Multisul Engenharia venceu a licitação e será a responsável pela reforma da Feira do Ver-o-Peso e da Feira do Açaí. Em breve, uma nova licitação pública selecionará a empresa que vai atuar nas reformas dos mercados de Carne e Peixe.

Membros da Comissão de Fiscalização (Cofis) farão a fiscalização das obras no complexo. São 66 membros, dois de cada um dos 33 setores do Complexo Ver-o-Peso. A obra será realizada em cinco etapas e a Prefeitura de Belém já prepara três locais para o remanejamento dos comerciantes que atuam nos espaços, conforme detalhado pela gestão municipal.