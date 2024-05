Veja como a macrodrenagem do Mata Fome deve acabar com os alagamentos em vários bairros de Belém

Fazer uma grande intervenção urbana em toda a sua extensão e eliminar os alagamentos nas áreas de moradia, que também serão impactadas com construções de píer, pórticos, áreas para navegabilidade, praças, espaços de lazer, estacionamentos e ciclovias. Esse é o objetivo do projeto do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome (Prommaf).

O projeto será apresentado pela Prefeitura de Belém, na tarde desta terça-feira (14), no auditório do gabinete da Prefeitura, no bairro de Nazaré. Os serviços de infraestrutura que serão realizadas no Mata Fome, obras prioritárias para a capital paraense sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), vão abranger os bairros do Tapanã, Pratinha, Parque Verde e São Clemente, correspondendo a 8.387 quilômetros de canais.

LEIA TAMBÉM:

Também estão previstas obras de mobilidade urbana e recuperação da mata ciliar

Ainda segundo a Prefeitura de Belém, a criação do Prommaf contou com a participação da comunidade, fundamentado por estudos da área a ser urbanizada, considerando a sustentabilidade e as características naturais da cidade. Além da macrodrenagem, estão previstas obras de mobilidade urbana; recuperação da mata ciliar, importante para evitar a erosão do leito do igarapé; preservação das mais de 15 nascentes d’água existentes na área; e capacitação de moradores, visando geração de trabalho e renda.

Durante a apresentação do projeto será empossada a coordenadora do Prommaf, a arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Laís Viggiano, uma das responsável pela elaboração do Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome.

Para a execução do Prommaf, a Prefeitura de Belém vai investir um financiamento de mais de 60 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais, conquistado junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) em março deste ano.