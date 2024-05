Pronto-socorro da Augusto Montenegro, em Belém, é será entregue no sábado (18/05); veja os serviços

No próximo sábado (18), moradores de Belém receberão mais uma opção de atendimento de média e alta complexidade, com regime de “portas abertas” e funcionamento nas 24 horas: o novo pronto-socorro da avenida Augusto Montenegro, batizado como Pronto-socorro "Dr. Roberto Macedo". O Hospital fica no bairro Parque Guajará, número 1036, próximo ao Instituto de Terras do Pará (Iterpa).

O que tem no Pronto Socorro da Augusto Montenegro?

A unidade terá salas de cirurgia e 115 leitos distribuídos da seguinte forma: Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) infantil e adulto; emergência; indução/recuperação pós-anestésica (RPA); isolamento; boxes de pronto atendimento; quartos de urgência. Dividido em três zonas, o novo pronto-socorro oferece áreas para exames de imagem, cirurgias e pequenos procedimentos, UTI, exames laboratoriais e atendimento de urgência e emergência.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que deve divulgar, na quinta-feira (16), informações sobre quando o espaço deve começar a funcionar.

Infraestrutura setorizada

A entrega do novo espaço de Saúde foi confirmada pelo Governo do Pará. Considerado um dos mais modernos equipamentos públicos de saúde do País, até terça-feira (14), a unidade de saúde ainda estava recebendo os serviços finais de montagem de equipamentos, testagem dos sistemas de refrigeração e climatização, finalização da rede elétrica, calçamento, limpeza de obra, gramado e outras ações de acabamento.

Conforme o governo do Estado, as zonas garantem plena funcionalidade, de forma que o acesso aos espaços pelos pacientes – tanto na ala adulta, quanto na pediátrica -, acompanhantes, equipe hospitalar, outros funcionários e ambulância seja feito com total segurança.

As ambulâncias terão acesso pelos portões independentes, sem obstáculos e cruzamento de pedestres, garantindo rapidez no desembarque de pacientes de emergência. Em seguida, o veículo estacionará em área exclusiva ou sairá para atender nova ocorrência.

Estacionamento

A unidade conta ainda com área para intervenções futuras, espaço de ensino para médicos residentes e local de estacionamento com 563 vagas padrão, 24 vagas para idosos, oito vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) e 43 vagas para motocicletas.

A obra

Obra do governo construída pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a nova unidade hospitalar tem 28.595,00 metros quadrados (m²) e três níveis – térreo, pavimento superior e subsolo para estacionamento –, garantindo um ponto de referência para atendimentos de urgência e emergência, ao reforçar a estrutura pública da Região Metropolitana de Belém, sobretudo dos bairros do entorno, como Bengui e Mangueirão, e distritos de Icoaraci e Outeiro, sem a necessidade de encaminhamentos da Atenção Básica.

“A obra do novo pronto-ocorro de Belém está na fase final. As equipes da Seop estão no local para dar toda celeridade a esse processo. É um equipamento que vai descentralizar os serviços de saúde pública e, com isso, melhorar a rede hospitalar para a população, desafogando o sistema na região da Grande Belém. É o Governo do Pará levando mais saúde para todos os cantos do Estado”, ressalta o secretário-adjunto da Seop, Gilmar Mota.