Em obras: Novo Pronto Socorro de Belém atenderá 1,5 milhão de usuários

O Governo do Estado do Pará investiu R$ 145 milhões nas obras do Novo Pronto Socorro da Região Metropolitana de Belém, localizado no no Km 9 da avenida Augusto Montenegro. O projeto irá beneficiar um milhão e quinhentos mil usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e as obras já estão com 38,5% do cronograma executado.

O novo hospital vai ofertar 110 leitos de urgência emergência em uma área total construída em torno de 28.595 metros quadrados, em três níveis: térreo, pavimento superior e subsolo de estacionamento.

A advogada Cileny Silva, líder comunitária do Bengui, conta que as expectativas para a construção do Pronto Socorro no bairro, são as melhores. “Nós carecemos de serviços de saúde, não só o Bengui, como os outros bairros do entorno. Não vamos mais ter que atravessar toda a cidade para ir até o PSM da 14 de Março ou o do Guamá em busca de atendimento. Uma unidade perto desafogará as outras e aliviará as necessidades da população, contribuindo para a nossa saúde, qualidade de vida e dignidade, que são direitos do povo”, afirma.

O projeto visa descentralizar os atendimentos de urgência e emergência na Região Metropolitana de Belém, pontua o titular da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), Romulo Rodovalho.

“Depois de 21 anos da inauguração do Pronto Socorro do Guamá, Belém precisa de uma nova e moderna unidade hospitalar para atender a Região Metropolitana de Belém. Escolhemos a Avenida Augusto Montenegro exatamente porque a população da capital cresceu muito naquela região e já há duas unidades municipais localizadas em bairros centrais da cidade. Além disso, o novo Pronto Socorro vai agilizar o atendimento de quem vem das ilhas do entorno da capital por Icoaraci e também de quem vem da BR-316”, concluiu.

Estrutura do Novo Pronto Socorro

​Foi realizado um estudo de viabilidade técnica, estudo assistencial e epidemiológico e estudo de localização geográfica para definição de instalação, para o projeto de implantação do Hospital Pronto Socorro de Belém. O intuito é a infraestrutura oferecer à população de Belém e municípios próximos, cobertura ambulatorial, apoio ao diagnóstico, terapia e serviços de internação. Além de ser um hospital retaguarda de média e alta complexidade da rede de serviços em urgência e emergência da RMB.

Arnaldo Dopazo, secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), explica que a construção está na fase de conclusão da estrutura, iniciando a parte de instalações do prédio. “Esse equipamento hospitalar vem ao encontro da necessidade do serviço a ser ofertado do pronto atendimento. Inclusive, irá desafogar muito os dois pronto-socorros da capital, atendendo uma demanda grande na região do Benguí, Icoaraci, Pratinha e até mesmo dos municípios vizinhos a Belém”, diz.

Além de 170 funcionários, a obra conta com o reforço de 50 reeducandos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Os internos são contratados para o cargo de ajudante geral, em que é aproveitada a qualificação prévia na carpintaria, solda, entre outras tarefas. Durante esse tempo, além de remuneração fixa de um salário mínimo, os custodiados garantem remição de pena, conforme preconiza a Lei de Execução Penal.

“Muitas pessoas dentro do cárcere precisam de oportunidade de trabalho como essa. Antigamente não tinha como sair com uma profissão. Dou graças a Deus por estar nesse projeto com pessoas que colocaram confiança em nós. Ser remunerado é interessante além de remir a pena”, ressalta um funcionário da obra que cumpre pena há 10 anos e no último mês executa trabalhos como soldador dentro da unidade.