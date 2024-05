Chá beneficente Florescer proporciona lazer para mães ribeirinhas

Mães ribeirinhas foram homenageadas, na noite desta segunda-feira (13), durante o chá beneficente Florescer, em homenagem ao Dia das Mães. A ação foi proporcionada pela Associação Mulheres e Homens Felizes, que atuam há 11 anos com trabalhos sociais junto a comunidades ribeirinhas e também de bairros periféricos da Região Metropolitana de Belém. A celebração ocorreu na Estação das Docas.

Mary Deise Salomão é presidente dessa associação e explica que há dez anos são realizados trabalhos beneficentes tendo como pilar o voluntariado em prol das vidas carentes dos povos ribeirinhos e das comunidades carentes de bairros periféricos.

VEJA MAIS

"Esse evento é uma homenagem ao dia das mães e nós trouxemos as mães ribeirinhas para serem homenageadas aqui (Estação das Docas). Nós fazemos trabalho de assistência com alimentos, entrega de cestas básicas e assistência médica, a gente leva paras as comunidades ribeirinhas toda assistência social. A gente conduz também eles no crescimento, no desenvolvimento, aprender a ler, aprender a estudar e aprender muito, conhecer a palavra de Deus", explica Mary Deise.

A associação atua em parceria com a missão Servindo a Deus nas ilhas, que é uma missão a qual a Deise também faz parte. "E assim, a gente constrói uma base humanitária no meio da ilha e a gente dá assistência semanal", acrescenta.

Toda semana os integrantes da associação fazem visitas juntamente com ações sociais. Nesta edição de homenagem ao Dia das Mães, ribeirinhas de diversas localidades foram contempladas com o jantar especial.

Jantar Foto: Wagner Santana/ O Liberal Foto: Wagner Santana/ O Liberal Foto: Wagner Santana/ O Liberal Foto: Wagner Santana/ O Liberal Foto: Wagner Santana/ O Liberal Foto: Wagner Santana/ O Liberal

"O jantar é para mais de seiscentas pessoas e, entre elas, estão as mães ribeirinhas. A associação atua em seis ilhas da Região Metropolitana de Belém e essas mães moram nas ilhas em que atuamos com o trabalho voluntário", acrescenta Mary Deise.

A programação contou com a apresentação de artistas gospel, jantar e as mães foram presenteadas durante a festa.

Sandra Gouveia do Nascimento, 48, é moradora da Ilha do Combu. Ela disse que escutou pela rádio a programação e sentiu vontade de participar. "Foi quando eu entrei em contato com a organização do evento e eles explicaram que precisaríamos enviar um vídeo da nossa comunidade para concorrer com os ingressos. Nós fizemos o vídeo e deu certo", comemora Sandra.

Ela participou do jantar junto com mais seis pessoas de sua comunidade. "Estou gostando muito dessa comemoração, pois é muito bom poder participar desse momento ao lado de outros irmãos ribeirinhos", conta Sandra.

Associação

Atuante há 10 anos em Belém, oferecendo assistência social, psicológica, familiar e emocional a famílias em estado de vulnerabilidade, em especial às mulheres, a associação também informa que a programação contará com a participação do ministério de louvor F HOP Music (Florianópolis House of Prayer).