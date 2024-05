Dia das Mães: associação realiza chá beneficente em homenagem às mães ribeirinhas em Belém

As mães ribeirinhas de ilhas próximas à Belém receberão uma homenagem especial neste Dia das Mães, por meio da realização do Chá Beneficente Florescer - uma iniciativa da Associação Mulheres e Homens Felizes, integrada por voluntários que se dedicam a obras sociais e ações solidárias na capital paraense. O evento está marcado para a próxima segunda-feira, 13, das 18h às 22h, no Teatro Sylvia Nunes, na Estação das Docas.

Registro de edição anterior do Chá Beneficente. (Divulgação / Associação Mulheres e Homens Felizes)

De acordo com a organização do evento, o objetivo é honrar, homenagear e presentear mulheres por ocasião do Dia das Mães, oferecendo um jantar especial com palestras focadas no empoderamento pessoal, psicológico e familiar, além da entrega de kits de cuidados e higiene pessoal. Tais ações tem como alvo principal desenvolver, inspirar e capacitá-las em seus respectivos papéis como mães fortes e felizes em nossa sociedade.

Mães ribeirinhas que participaram de edição anterior do chá beneficente, assistidas pela Associação Homens e Mulheres Felizes. (Divulgação / Associação Homens e Mulheres Felizes)

"Esse evento tem uma importância muito grande para a sociedade pela oportunidade de incluir no meio da sociedade da capital as mulheres ribeirinhas, além de estar apoiando e patrocinando mães carentes de bairros de Belém que a gente dá assistência", diz a presidente da associação, Mary Daisy Salomão.

Associação Homens e Mulheres Felizes (Divulgação / Associação Homens e Mulheres Felizes)

Atuante há 10 anos em Belém, oferecendo assistência social, psicológica, familiar e emocional a famílias em estado de vulnerabilidade, em especial às mulheres, a associação também informa que a programação contará com a participação do ministério de louvor F HOP Music (Florianópolis House of Prayer).

F HOP Music (Divulgação)

Cada ingresso para o chá beneficente está sendo vendido a R$ 90 (já incluso buffet). "Ao adquirir um dos ingressos, automaticamente o patrocínio das mães carentes já estará garantido", diz a organização. A compra pode ser feita no posto de vendas da Associação, no Edifício Urbe Oficce, ou entrando em contato pelo número de WhatsApp (91) 981292052.

Serviço:

Chá Beneficente Florescer

Data: 13/05

Hora: das 18h às 22h

Local: Teatro Sylvia Nunes, na Estação das Docas

Ingressos: Posto de vendas no Edifício Urbe Oficce, av. Serzedelo Correa, 805, sala 3, térreo. Ou pelo WhatsApp (91) 981292052.