Pesquisas buscam identificar perfis de turistas e romeiros do Círio 2023

​Conhecer as características, necessidades e interesses do turista do segmento religioso e motivação dos devotos que participam da festividade do Círio de Nazaré são alguns dos objetivos das pesquisas realizadas pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo Paraense, em conjunto com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA).

No período de 5 a 10 de outubro, equipes da Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), irão utilizar questionários para duas pesquisas distintas: “Perfil dos Turistas do Círio” e “Perfil dos Romeiros do Círio de Nazaré”. Eles serão aplicados junto ao público nos seguintes locais: Praça Santuário de Nazaré, Praça da República, Estação das Docas e Ver-o-Peso.

“Ao todo, serão 40 pesquisadores aplicando os questionários nas ruas de Belém por ocasião do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, num total de 2.400 questionários”, explica o doutor em Estatística e coordenador do Observatório do Turismo do Pará, Admilson Alcântara.

“Pesquisas são importantes para a elaboração do planejamento das nossas políticas públicas para o turismo. Os números apontam o que é importante ser trabalhado, que pontos merecem maior atenção, bem como na definição das estratégias de marketing e promoção do turismo do Pará”, afirma o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Dados irão fomentar políticas para o turismo

A pesquisa “Perfil dos Turistas do Círio” levanta números como a quantidade de turistas de fora do Pará presentes no evento, os estados de procedência desse visitante, qual o tempo de permanência média em território paraense, o gasto médio desse turista e a geração de receita para a economia do Pará com a realização das procissões do Círio.

Também devem ser identificados os meios de hospedagem mais buscados por esse turista, sejam hotéis, pousadas, casa de amigos ou parentes, dentre outros, bem como os atrativos e pontos turísticos mais visitados durante seu tempo de permanência em Belém.

Este ano, a Setur estima receber mais de 80 mil turistas de outros estados e países no período da quadra nazarena, o que deve injetar na economia paraense cerca de 150 milhões de reais. Em 2022, a maioria dos turistas era oriunda dos estados do Maranhão (15,6%), Ceará (14,4%), São Paulo (12,2%), Amazonas (9,1%) e Rio de Janeiro (6,5%).

Já a pesquisa “Perfil dos Romeiros do Círio de Nazaré”, colhe informações sobre grupos de pessoas que chegam caminhando a Belém vindos de outros municípios paraenses até a Basílica de Nazaré. O objetivo é saber mais sobre o local de início das caminhadas, se há engajamento em pastorais da Igreja Católica, se a peregrinação é realizada de forma solitária, em grupo ou com a família, quantas vezes já fez a peregrinação, qual a motivação para a caminhada, como avalia o acolhimento que é dado, quais são os desafios do caminho, dentre outros aspectos.

“Após os resultados obtidos, vamos nos reunir para traçar objetivos que possam melhorar a nossa infraestrutura, como receber melhor o turista e identificar os potenciais turistas que ainda não estão vindo para que a gente possa reforçar a promoção turística do estado e do evento no Brasil e no mundo, ampliando a geração de emprego e renda com o turismo em solo paraense”, arremata o secretário Eduardo Costa.