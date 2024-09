Remo, Paysandu e Tuna lançam camisas oficiais do Círío de Nazaré; veja as fotos e valores

Fim do suspense aos torcedores do Remo, Paysandu e Tuna Luso. As camisas oficiais do Círio de Nazaré dos três clubes foram lançadas na noite desta quinta-feira (12), na Estação Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré. Representantes dos três maiores clubes do Estado estiveram reunidos para o lançamento dos produtos oficiais da Festa de Nazaré 2024.

Remo

Camisa do Leão alusiva ao Círio de Nazaré 2024 (Mathaus Pauxis / O Liberal)

Camisas estarão disponíveis nesta sexta-feira (13), nas Lojas do Remo no valor de R$169,90

Paysandu

Camisa do Papão alusiva ao Círio de Nazaré 2024 (Mathaus Pauxis / O Liberal)

As camisas já estão disponíveis nas Lojas do Paysandu nos valores de R$189,99 (masculina) e R$185,99 (feminina)

Tuna Luso

O manto da Tuna Luso em alusão ao Círio 2024 estará disponível a partir da próxima semana, na Sede da Tuna, no valor de R$150,00

Parceria

A parceria entre Remo e Paysandu com a diretoria da Festa do Círio de Nazaré iniciou em 2021. No ano seguinte a Tuna Luso tornou-se parceira da maior procissão católica do país. Todas as camisas dos clubes possuem um selo do Círio, fazendo com que as peças sejam produtos oficiais da festa de Nazaré. Parte das vendas das serão repassadas para as obras sociais da Paróquia de Nazaré.