Círio 2024: Diretoria divulga programação oficial completa da festividade deste ano; confira

A programação oficial do Círio 2024 foi divulgada nesta segunda-feira (5) pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN). A agenda inclui a lista de todas as romarias, que conta com 14 procissões desde o ano passado — a partir da mais nova peregrinação da festividade, a Romaria da Acessibilidade. No agendão, também foram divulgados os demais eventos da quadra nazarena.

Também é detalhado na programação a agenda de visitas da Imagem Peregrina às Regiões Episcopais da Arquidiocese de Belém, além de outros eventos que compõem a programação do Círio, como a Festa de Dia das Mães, Abertura da Quermesse Mariana, Concurso de Redação, Abertura do Arraial de Nazaré, entre outros. Com o tema "Perseverar na oração, com Maria, Mãe de Jesus", a Grande Romaria será realizada no dia 13 de outubro.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Veja a data dos principais eventos do Círio 2024:

24/05:

Abertura da Quermesse Mariana

31/05:

Apresentação do Cartaz Círio 2024

27/09:

Abertura do Arraial

08/10:

Missa de Abertura Oficial do Círio 2024

Abertura Oficial do Círio 2024 / Show na Praça Santuário

09/10:

Procissão do Traslado dos Carros

10/10:

Missa de Apresentação do Manto

11/10:

Traslado Ananindeua / Marituba

12/10:

Romaria Rodoviária

Romaria Fluvial

Moto Romaria

Descida da Imagem

Missa da Trasladação

Trasladação

13/10:

Círio

13 a 26/10:

Programação Cultural / Círio Musical e Intercessão

19/10:

Ciclo Romaria

Romaria da Juventude

20/10:

Romaria das Crianças

26/10:

Romaria dos Corredores

Romaria da Acessibilidade

27/10:

Procissão da Festa

Missa de Encerramento do Círio

Encerramento do Círio 2024

Espetáculo de Encerramento

28/10:

Subida da Imagem

Missa do Recírio

Recírio