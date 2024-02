Diretoria da Festa de Nazaré lança os projetos de patrocinador e apoiador do Círio 2024

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) lançou nesta semana os projetos de Patrocinador e Apoiador Oficial do Círio 2024, que foram criados com o objetivo de captar recursos para a realização do evento e para as obras sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.

VEJA MAIS

Para a edição de número 232 do Círio, o diretor-coordenador da festa, Antônio Salame, destaca a importância dos patrocinadores e apoiadores para a realização do maior evento de fé e devoção a Nossa Senhora: “O Círio de Nazaré é um evento grandioso, que precisa de várias parcerias para a sua realização, além disso, este apoio é importante para impulsionarmos as diversas ações sociais que a Paróquia de Nazaré desenvolve para a comunidade”, ressaltou.

A Diretoria da Festa está recebendo empresas interessadas em participar com cotas de patrocínio e de apoio ao Círio de Nazaré. O projeto Patrocinador Oficial do Círio foi criado em 2003 e, em 2009, empresas de pequeno porte e pessoas físicas também tiveram a oportunidade de apoiar a festa do povo paraense. Os projetos de Patrocínio e Apoio Oficial do Círio 2024 poderão ser consultados no site www.ciriodenazare.com.br, e solicitados por intermédio do e-mail secretaria@ciriodenazare.com.br ou pelo telefone (91) 4009-8417.

Links para acesso aos documentos: Apoiador Patrocinador