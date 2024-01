Morre a cachorrinha Valentina, que viralizou após participar do Círio de Nazaré, em Belém

A ‘pet influencer’ Valentina, cadela sem raça definida, morreu na manhã desta sexta-feira (5) em Belém. A informação foi confirmada pela conta administrada pela sua tutora, Taissa Barbosa, nas redes sociais. Valentina tinha 15 anos de idade.

Valentina ficou conhecida por carregar uma berlinda em sua cadeira de rodas durante o Círio de Nazaré, no ano de 2022. A conta de Valentina no Instagram (@valentinaderodinhas), com mais de 13 mil seguidores, mostrava a rotina da canina e sua tutora, além de conscientizar sobre a acessibilidade para os animais de estimação com deficiência.

Valentina fez sua homenagem a Nossa Senhora de Nazaré no Círio de 2022 (Reprodução/Redes sociais)

Taissa Barbosa escreveu sobre a morte de Valentina nas suas redes: “Minha riqueza, minha borboleta. Que honra ter sido sua mãe. Corre muito aí, minha filha. Não vai passar por cima do pé do Papai do Céu, ou passe”, brincou a tutora.

A página Pará Pet Show, uma das parceiras de Valentina, também lamentou a perda da ‘pet influencer’: “Deus escreveu esse momento desse forma muito especial. Você não tá mais aqui,mas queríamos te agradecer pela luta contra os maus tratos e abandono principalmente com os pets com deficiência, sua mãe @taissabarbosaoficial merece todo o carinho do mundo por tanto amor, carinho e luta demonstrado nesses anos”.