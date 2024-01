Listão UFPA 2024: caloura de Medicina é aprovada na 9ª tentativa, após promessa no Círio

Alanna Reis Diniz, de 25 anos, é uma das calouras aprovadas no curso de Medicina da Universidade Federal do Pará (UFPA) para o ano de 2024. O listão dos aprovados foi divulgado na manhã deste sábado (27), pela instituição. A moradora do bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, enfrentou uma demanda de 111.99 candidatos por vaga - o terceiro curso mais concorrido. Atualmente, ela é estudante de Farmácia em uma universidade particular da capital, como bolsista do Programa Universidade Para Todos (Prouni), mas desde que concluiu o Ensino Médio, em 2015, tenta ingressar em Medicina na Federal do Pará.

"Eu faço cursinho online já há algum tempo e, enquanto isso, estudando Farmácia. Esse ano, seria meu último ano de tentativa", conta Alanna, que se diz surpresa com a aprovação. Segundo ela, a média alcançada este ano, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi de 793, inferior a outras que já havia conquistado (799 e 801) em outros anos que não conseguiu passar para o curso, quando a nota de corte foi mais alta.

"É muito gratificante. Eu tive muitas renúncias durante todos esses anos, tentando me desdobrar em duas, na faculdade, e confiando nesse sonho. Ainda tô atônita" - Alanna Reis Diniz, 25 anos, caloura 2024 de Medicina na UFPA

Pedido a Nossa Senhora de Nazaré

Alanna costuma participar dos festejos do Círio de Nazaré, em Belém, pela fé que possui em Nossa Senhora, apenas agradecendo pela saúde da família. "Todo ano, eu vou pra Trasladação, só que esse foi o único ano que eu senti aquela vontade de pedir. Eu não pedi a aprovação em Medicina: eu pedi que Nossa Senhora encaminhasse a minha vida profissional", relata. A futura médica acreditava que, se não conseguisse a aprovação, deveria concluir o curso de Farmácia e entrar no mercado de trabalho na área.

Familiares e amigos de Alanna comemoraram a aprovação da caloura na manhã deste sábado (27), no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Como pagamento da promessa conquistada, Alanna pretende trazer, pelos próximos anos e por tempo indeterminado, uma pessoa diferente a cada ano para conhecer a Trasladação. "Eu tenho uma noção de quem trazer, é a minha cunhada. Ela também tenta Medicina, acha linda a festa. Ela é do Maranhão e nunca veio pro Círio", detalha.

"Acho que o segredo é persistência, só isso", declara a jovem sobre como conseguiu a aprovação em um curso tão concorrido. A comemoração deve seguir pelo sábado, com a reunião de familiares e amigos na casa da estudante.