Listão UFPA 2024: doutoranda e pessoa com deficiência, nutricionista conquista vaga em Medicina

A nutricionista, Fabiana Costa, de 26 anos, doutoranda em doenças tropicais na Universidade Federal do Pará, conquistou uma das vagas do curso de Medicina no Processo Seletivo UFPA 2024.

Fabiana é PCD (Pessoa com Deficiência) e conta que o sonho de fazer medicina nunca saiu dos seus planos. "Eu já tentei Medicina outros anos e quando passei em Nutrição, decidi que ia seguir a área. Trabalho fazendo atendimentos, só que o sonho de fazer Medicina nunca saiu do meu coração. Então, eu abdiquei um ano da minha vida, voltei a estudar e consegui alcançar a tão sonhada aprovação", explica a caloura.

A estudante afirma que planeja conciliar o doutorado com a nova graduação. “Já estou com meu projeto pronto, só para defender. Então, vou estudar de novo, vou continuar" afirma.