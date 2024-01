Listão UFPA 2024: 1º lugar geral, caloura de Belém é a única mulher entre os 10 primeiros colocados

Mariana Gonçalves Ribeiro, de 18 anos, é a única caloura mulher a estar entre os dez primeiros colocados gerais no listão de aprovados no Processo Seletivo UFPA 2024 pela Universidade Federal do Pará (UFPA). A estudante foi aprovada no curso de Engenharia da Computação e ocupa o primeiro lugar no ranking geral da lista.

Na última sexta-feira (26), Mariana também alcançou a primeira colocação geral no listão de aprovados no Processo Seletivo 2023 (Prosel 2024) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Essa foi a primeira tentativa da estudante de ingressar na universidade. Ela foi aprovada no curso de Biomedicina.

VEJA MAIS

A estudante disse que teve um ritmo intenso de preparação. “Foi um ano bem corrido porque foi junto com o meu convênio. Foram muitas aulas, chegando de casa de noite, já cansada. Mas eu só tô aqui por causa do apoio que eu tive da minha família e do meu colégio. Tô muito feliz", comemora a caloura.