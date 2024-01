Listão UFPA 2024: 3 primeiros lugares da Uepa também são o topo do resultado da federal

O listão dos aprovados no Processo Seletivo 2024 (PS 2024) da Universidade Federal do Pará (UFPA) foi divulgado na manhã deste sábado (27), durante entrevista coletiva com o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, acompanhado dos representantes da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), do Centro de Processos Seletivos (CEPS), do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac) e da Procuradoria da UFPA.

Os primeiros colocados no processo seletivo foram dos cursos de Engenharia da Computação e Medicina. O 1º lugar ficou com Mariana Gonçalves Ribeiro, do curso de Engenharia da Computação (Belém). A 2º colocação foi de Arthur Sanches Sales, do curso de Medicina (Belém). Em 3º lugar, ficou Henrique Klosouski Santos Drosdoski, que tentou Medicina (Altamira).

Confira os três primeiros colocados:

1o - MARIANA GONCALVES RIBEIRO - Engenharia da Computação/Belém

2o - ARTHUR SANCHES SALES - Medicina/Belém

3a - HENRIQUE KLOSOUSKI SANTOS DROSDOSKI - Medicina/Altamira

Com um total de 61.902 inscritos homologados, o PS 2024 ofertou 7.644 vagas em 182 ofertas de cursos, distribuídas em 12 campi da UFPA. Das 7.644 vagas ofertadas, 6.752 foram preenchidas, sendo 5.348 por estudantes que concorreram no sistema de cotas e 1.404 por aqueles que disputaram as vagas de ampla concorrência.