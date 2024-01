Listão UFPA 2024: estudantes vão à universidade acompanhar resultado

Neste sábado (27), às 10h, ocorreu a divulgação dos resultados do Processo Seletivo UFPA 2024 pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Os estudantes podem acessar exclusivamente o site listao.ufpa.br para conferir o listão. Alguns estudantes fizeram questão de ir até a universidade para acompanhar a divulgação do resultado.

A estudante Nayara de Carvalho, de 18 anos, prestou vestibular para o curso de jornalismo. Ela conta que essa é a terceira vez que tenta ingressar na universidade: “É a primeira vez que eu tento Jornalismo. Já é o meu terceiro ano fazendo Enem. Vim para UFPA porque a galera do meu coletivo, tá montando o listão que vai ser colado na parede. Essa é a primeira vez que tenho tanta expectativa em passar”, diz a estudante.

VEJA MAIS

Já a candidata Elizabeth Barros diz que está tentando uma vaga no curso de Direito e também foi até o campus da UFPA acompanhar a divulgação do resultado. “Vim pra cá porque estou com a minha turma,que é a turma que está ali comigo me ajudando, que sempre tava me apoiando e quero, também, estar aqui, caso os meus amigos passem, comemorar junto com eles. É uma coisa que vai me deixar feliz”, relata Elizabeth.