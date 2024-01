Listão UFPA 2024: homologação final das inscrições é divulgada; confira

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou a homologação final das incrições do Processo Seletivo 2024. Candidatos ao vestibular já podem consultar na página de acompanhamento do PS a situação da sua inscrição. A consulta pode ser feita aqui. O link também está disponível no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps/UFPA). Na página de Inscrição / Acompanhamento também estará disponível a resposta individual ao recurso interposto.

A etapa é uma das últimas antes do processamento do listão, quando serão definidos os novos calouros da UFPA em 2024. O processo todo começou no dia 17 de janeiro, quando a universidade recebeu as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encaminhadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ainda de acordo com a UFPA, todas essas etapas duram até 10 dias úteis (sem contar sábado e domingo) para serem concluídas.