Listão da UFPA: Psicologia, Fisioterapia e Medicina são os cursos mais concorridos neste ano

Os cursos de Psicologia, Fisioterapia e Medicina estão entre as dez graduações mais concorridas no Processo Seletivo 2024 (PS 2024) da Universidade Federal do Pará (UFPA), conforme detalhado na demanda preliminar de candidatos por vaga, divulgada pelo Centro de Processos Seletivos (Ceps) nesta sexta-feira (19). Os cursos destacados são do campus da universidade em Belém. A lista completa, que considera somente as inscrições preliminarmente homologadas, pode ser conferida na página do Ceps.

Os dez cursos com as maiores demandas no PS 2024 são: Psicologia (Bac/Ext/Matutino/Entrada 1/Belém), com 120.87 candidatos(as) por vaga; Fisioterapia (Bac/Ext/Integral/Entrada 1/Belém), 116.6 por vaga; Medicina (Bac/Ext/Integral/Entrada 1 e 2/Belém), 111.99 por vaga; Direito (Bac/Ext/Matutino/Entrada 1/Belém), 84.5 por vaga; Medicina (Bac/Ext/Integral/Entrada 1 e 2/Altamira), 83.13 por vaga; Psicologia (Bac/Ext/Vespertino/Entrada 1/Belém), 78.87 por vaga;

Entre as demandas dos demais cursos divulgados pela instituição estão: Educação Física (Lic/Ext/Vespertino/Entrada 1/Belém), 78.0 por vaga; Ciência da Computação (Bac/Ext/Vespertino/Entrada 1/Belém), 60.35 por vaga; Enfermagem (Bac/Ext/Integral/Entrada 1 e 2/Belém), 60.29 por vaga, e Biomedicina (Bac/Ext/Integral/Entrada 1/Belém) com 50.85 por vaga.

Segundo o comunicado da UFPA, para que o aluno entenda o quadro completo da demanda, o candidato precisa primeiro considerar o perfil de inscrição, que indica a que grupos de vagas está concorrendo. Dependendo do grupo de vagas, a concorrência é maior ou menor e é sempre acumulativa (aumenta a possibilidade de ingresso se o candidato tiver perfil para concorrer em mais de um grupo.

Ainda de acordo com a UFPA, os dados da demanda ainda podem sofrer alterações, conforme o resultado dos recursos às homologações do PS 2024, que poderão ser apresentados até as 23h59 do dia 23 de janeiro de 2024. Em resultado preliminar da homologação das inscrições, 61.856 candidatos foram homologados e estão aptos a concorrer às vagas.

Neste ano, o PS oferta 7.644 vagas, sendo 3.709 de ampla concorrência, 3.736 do Sistema de Cotas e 199 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). As vagas estão distribuídas em 182 ofertas de cursos, nos 12 campi da UFPA.