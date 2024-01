Listão UFPA 2024: Confira como é realizado o processo para definição dos aprovados

Apesar da data de divulgação do listão não ter sido revelada oficialmente, o Processo Seletivo 2024 (PS 2024) da Universidade Federal do Pará (UFPA) ainda precisa cumprir algumas etapas para que isso aconteça. A previsão é de que a partir do dia 26 deste mês a instituição poderá divulgar a lista dos aprovados para as 7.644 vagas ofertadas. Os cursos de Psicologia, Fisioterapia e Medicina estão entre as dez graduações mais concorridas no PS 2024 do campus da UFPA, em Belém.

VEJA MAIS

Até o momento, segundo a Universidade, já foram realizadas as fases de divulgações preliminares das inscrições homologadas e da demanda prévia. A partir de agora, o que falta para a revelação do listão é: prazo de recurso às inscrições contra a homologação das inscrições calendário, resultado da avaliação dos recursos (até 2 dias úteis após o prazo do recurso), homologação definitiva (até 2 dias úteis após o prazo de recurso contra a homologação das inscrições), demanda final (após a homologação definitiva), processamento do listão (após a homologação definitiva) e, por fim, a divulgação da data do listão.

Ainda de acordo com a UFPA, todas essas etapas duram até 10 dias úteis (sem contar sábado e domingo), a contar do dia 17 de janeiro, que foi a data em que a instituição recebeu as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encaminhadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Mesmo assim, a Universidade recomendou que os candidatos organizem a documentação para a etapa da habilitação, que inicia logo após a divulgação do resultado.