Listão da UFPA 2024: resultado deve ser divulgado em até 10 dias

O listão com o resultado do Processo Seletivo 2024 (PS 2024) da Universidade Federal do Pará (UFPA) deve ser divulgado em até 10 dias, a contar a partir desta quarta-feira (17), conforme anunciou a instituição nesta tarde. Com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na última terça-feira (16), em até dois dias úteis, será feita a divulgação preliminar das inscrições homologadas dos candidatos que obtiveram notas no Enem pela UFPA.

VEJA MAIS

Segundo a UFPA, após essa divulgação, abre-se um prazo de três dias úteis para recursos, conforme é previsto no edital do processo seletivo. Na sequência, é divulgada a demanda preliminar de candidatos por vaga, o resultado da avaliação dos recursos, a homologação definitiva dos estudantes que concorrerão às vagas e a demanda final.

Com isso, será iniciado, então, o período de processamento do listão. Ainda segundo a universidade, todas essas etapas duram até 10 dias úteis. Conforme o comunicado divulgado pela UFPA, somente após todas essas fases, será possível divulgar o listão. A instituição considera as notas do Enem para ingresso na universidade.

Veja como conferir as notas do Enem

Os estudantes que fizeram as provas do Enem em 2023 já podem acessar as notas por meio da Página do Participante, utilizando o login único da plataforma Gov.br. As provas foram aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. Ao todo, mais de 3,9 milhões de pessoas participaram do certame. Além de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

Isso tudo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni). E ainda, por meio das universidades que utilizam as notas do exame para o ingresso nas instituições públicas, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).