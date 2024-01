Estudantes da rede estadual fazem mais de 900 pontos na redação do Enem 2023

As notas da prova do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem 2023 foram divulgadas nesta terça-feira (16) e garantiram a estudantes da rede pública do Pará um desempenho excepcional. Alguns alcançaram mais de 900 pontos na Redação.

Do município de Benevides, a estudante Ana Beatriz Machado, da Escola Estadual Dr. Otávio Meira, obteve 980. “O sentimento é de dever cumprido. Foi um ano difícil, no qual enfrentei uma longa jornada de aula diárias. Foi extremamente cansativo, mas sinto que dei o meu melhor e pelo meu esforço colhi esses 980 na redação. Minha expectativa, no momento, é alcançar a minha vaga na universidade e cursar Licenciatura em História, que tanto almejei”, diz a aluna.

Laíse Mota, da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima terminou o Ensino Médio no ano passado e alcançou a nota 980. A jovem revela que quando chegou ao último ano sequer sabia organizar uma redação. “Quando eu entrei no 3° ano confesso que não tinha nenhuma estrutura de texto e não fazia ideia de como construir uma redação. Conheci a professora Ione e ela me ajudou muito nessa evolução. Creio que para escrever uma redação é necessário aprender sobre outros conteúdos e não só saber escrever em um papel. Com o tempo fui aprendendo a fazer isso e estou muito feliz pela nota. Meu sonho é cursar Educação Física”, declara.

Com nota 940, o estudante Anthony Silva, também da Escola Albanízia de Oliveira Lima, fala que o esforço valeu à pena. “Hoje eu tô feliz porque tive a comprovação que valeu todo o esforço, já que minha rotina era corrida: acordava, ia pro colégio, às vezes almoçava na rua para chegar no cursinho a tempo e voltava pra casa só a noite. Tive muita ajuda da professora Ione e também das professoras Ana Cláudia, Louise Leite e Sueanne Freitas, porque o trabalho com o projeto não é individual e, sim, coletivo. O curso que eu quero é Direito”, conta o aluno.

Ensino Superior

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, pois permite aos participantes concorrerem a vagas em universidades públicas e privadas e até a financiamentos e bolsas privadas, com as notas obtidas nas provas.