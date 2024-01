Enem 2023: três paraenses atingem nota máxima na redação do enem

Três candidatos do Pará atingiram nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os paraenses estão entre os 60 candidatos do país que atingiram o resultado máximo no exame, onde, quatro eram rede pública.

De acordo com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), esse número superou a marca da edição anterior, quando, ao todo, 18 pessoas atingiram a pontuação máxima. O resultado foi divulgado na manhã desta terça-feira (16) na Página do Participante.

Durante a coletiva, o ministro da Educação, Camilo Santana, parabenizou as pessoas que tiraram nota mil na redação e disse que o MEC está planejando uma política de reconhecimento dos jovens e professores responsáveis pelos dos textos. “É importante reconhecer e premiar os resultados da educação brasileira, principalmente [da educação] pública brasileira, pelo esforço”, defendeu.

VEJA MAIS

Conforme o Inep, em 2023, a nota mínima da redação foi de 40 — a pasta da Educação desconsidera aquelas de nota zero, isso porque ao zerar essa parte da prova, o candidato feriu todos os requisitos de avaliação. Já a nota média foi de 641,6.

Confira os estados que tiveram candidatos com redações nota mil:

- Amazonas : 1

- Bahia: 4

- Ceará: 4

- Distrito Federal: 1

- Espírito Santo: 2* (01 da rede pública)

- Goiás: 4

- Minas Gerais: 2

- Pará: 3

- Pernambuco: 2

- Piauí: 6

- Rio de Janeiro: 7* (01 da rede pública)

- Rio Grande do Norte: 6* (01 da rede pública)

- Rio Grande do Sul: 6

- Santa Catarina: 1

- São Paulo: 7

- Sergipe: 3

- Tocantins: 1* (da rede pública)