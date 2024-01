Resultado do Enem 2023 sairá nesta terça; confira como acessar

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados nesta terça-feira (16), de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para visualizar as notas, é necessário acessar a Página do Participante com o login único da plataforma gov.br.

O exame, que é o principal vestibular de porta de entrada para universidades públicas e particulares do Brasil, foi realizado em 5 e 12 de novembro na versão regular. Enquanto nos dias 12 e 13 de dezembro aconteceu a versão PPL (para pessoas privadas de liberdade).

A edição de 2023 contou com mais de 3,9 milhões de inscritos. Desse número, 1,2 milhão não realizaram a prova. O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro e o espelho das redações será disponibilizado em 90 dias, após a divulgação dos resultados. Mais detalhes podem ser encontrados no edital do Enem.

As notas do Enem podem ser aplicadas também no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o País com base na nota do Enem. Além de também servirem nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame.

