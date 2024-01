Quando sai o listão dos aprovados na UFPA?

Com o início do ano, estudantes de todo o Brasil começam a viver a expectativa pelo resultado dos vestibulares que mostrará se eles irão conseguir uma vaga em instituição de ensino superior pública ou privada. No Pará, o resultado mais aguardado é o da Universidade Federal do Pará (UFPA), a mais conceituada universidade da região Norte e de toda a Amazônia.

O listão de aprovados no Processo Seletivo 2024 da UFPA deve ser divulgado entre os dias 24 e 31 de janeiro. A previsão é baseada no cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será liberado no dia 16 de janeiro. A partir dessa data, o Centro de Processos Seletivos (Ceps) da instituição tem até 15 dias para divulgar o listão.

No entanto, no ano passado, a instituição liberou o resultado 8 dias após a divulgação do resultado do Enem, a partir das 11h. Portanto, a expectativa é de que a lista dos aprovados seja publicada no final do mês de janeiro.

Ao todo, são 7.445 vagas em 182 ofertas de cursos, além de 199 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). O PS 2024 teve um aumento de 264 vagas em relação à edição anterior. Para participar, além de ter realizado a inscrição pelo Ceps, estudantes também devem ter participado do Enem 2023, que foi realizado em novembro do ano passado.

Resultado do Enem 2023

O resultado do Enem 2023, com as notas individuais, será divulgado somente no dia 16 de janeiro, conforme previsto no cronograma do Exame. Na ocasião, os estudantes poderão conferir as notas das provas de Linguagens, Ciências Humanas e redação e das provas de Matemática e Ciências da Natureza. O resultado estará disponível na Página do Participante.

Enquanto o resultado do Enem não é liberado, você pode consultar o gabarito oficial e os cadernos de questões, disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Confira aqui.

Cursos mais concorridos

Os candidatos podem começar a se preparar para a possível disputa por uma vaga nos cursos mais concorridos da UFPA. A demanda de candidatos por vaga do PS 2024 ainda não foi divulgada pelo Ceps.

No ano passado, os cursos de Psicologia, Fisioterapia e Medicina lideraram a lista dos mais concorridos. Em seguida, apareceram Enfermagem, Educação Física e Direito. Para entender a demanda, é importante que o candidato considere o seu perfil de inscrição.

Onde conferir o listão da UFPA

Para conferir o listão do vestibular da UFPA, os estudantes podem acessar o site do Ceps no dia da divulgação, onde também estará disponível informações sobre o cronograma e demais procedimentos necessários para a confirmação da matrícula. Também é possível acompanhar pelo portal Oliberal.com.

No ano passado, a UFPA novamente não afixou nos murais do campus no Guamá, em Belém, o listão, e não realizou a tradicional coletiva de imprensa. No entanto, ainda não foi confirmado se haverá o resultado presencial este ano.

Atendimento

O Centro de Processos Seletivos da UFPA disponibiliza os seguintes canais para dúvidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h: (91) 3201-7266 (telefone e WhatsApp), e-mail atendimento.ceps@ufpa.br e atendimento presencial no Setor Básico do Campus Guamá (Av. Augusto Correa, 01).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)