ENEM: como calcular a nota média do exame?

Após realizar o dois de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), os estudantes aguardam para saberem como foi o desempenho no exame. Gerada por meio de uma média simples, a nota do ENEM é composta pela soma das notas das áreas de conhecimento, incluindo a redação, e dividida por 5. Ou seja:

Nota em Ciências Humanas e suas Tecnologias + nota em Ciências da Natureza e suas Tecnologias + nota em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias + nota em Matemática e suas Tecnologias + nota na Redação = Somatória ÷ 5 = nota média do ENEM.

VEJA MAIS

Vale ressaltar que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do ENEM, utiliza da Teoria de Resposta ao Item (TRI) para gerar a média final, que considera a consistência dos acertos e não somente a quantidade.

Isso quer dizer que o sistema interpreta como incoerente acertar uma questão de nível mais elevado e errar duas de nível fácil.

Após divulgado o boletim, a nota média pode ser utilizada no Programa Universidade para Todos (ProUni), Programa de Financiamento Estudantil (FIES) e Sistema de Seleção Unificada (SiSU), sendo este último utilizando na maioria dos cursos a média ponderada, ou seja, cada área tem um peso diferente.

Além destes, a nota pode ser utilizada para conseguir bolsa de desconto em instituições particulares de ensino superior.

Como ver a nota do Enem?

A nota média do ENEM é divulgada na Página do Participante alguns meses após os dois domingos de prova. Siga os passos abaixo para conferir:

Acesse o portal da Página do Participante; Efetue o login com a conta do site gov.br, informando seu CPF e a senha; Selecione as imagens solicitadas ou digite os caracteres pedidos; Clique em “Enviar”.

No portal, é possível ver também as notas de outras edições que o aluno participou. Basta clicar em "Edições anteriores" e escolher o ano de interesse.

Como ver a nota e correção da redação?

A nota da redação é disponibilizada no mesmo site. Para acessar, clique no botão “Vista pedagógica”, e será possível verificar o desempenho de cada uma das cinco competências da redação do ENEM, chamada de espelho da redação.

Ele serve para o aluno analisar os pontos fortes e fracos da redação, para, se necessário, melhorar a argumentação na redação dissertativa-argumentativa em próximos exames e provas.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)