Tecnologia 5G no Pará ajuda alunos a estudar online para o Enem

Com a proximidade do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) muitos estudantes correm contra o tempo para se atualizar nos conteúdos. Nos dias 03 e 10 de novembro, serão aplicadas quatro provas objetivas, com 45 questões cada mais a redação.

No Pará, mais de 300 mil pessoas se inscreveram para a prova, o que coloca o Estado como o quinto com mais participantes no Exame. Ao todo, no Brasil, foram mais de 5 milhões aptos a fazer a prova.

Estudar com o auxílio de um celular hoje é, além de uma tendência, é uma opção para muitos estudantes. Aplicativos para Android e iPhone (iOS) podem ajudar com a revisão de matérias e teste de conhecimentos em simulados. Além dessas funcionalidades, há plataformas que disponibilizam videoaulas, grupos de estudos, resoluções de questões, cronogramas, entre outros benefícios.

Brainly, Enem–Inep, Descomplica, RevisApp, Estuda.com, Enem e Vestibular, Lampejo e Passei Direto, são algumas das plataformas que vão te ajudar a estudar para o Enem pelo celular.

Um dos facilitadores para essa demanda é a conectividade 5G, já que com essa nova velocidade é possível fazer upload e download em segundos, com estabilidade da internet, oferecendo uma conexão mais confiável e fluida. Na prática, a internet 5G proporciona um aumento de 20x a velocidade do 4G.

Este mês, a TIM se tornou a primeira operadora a cobrir todos os 71 bairros de Belém, marcando presença em 100% dos bairros da capital, o que torna um facilitador na hora dos estudos. Além também estar presente em cidades da Região Metropolitana, como: Ananindeua, Marituba e Castanhal. A ampliação também contempla área turística como Salinópolis, nordeste paraense.

“O 5G traz a oportunidade de uma grande transformação tecnológica e social e temos orgulho de liderar esse movimento histórico para o país, sobretudo numa região que é tão estratégica para a companhia como o Pará. A tecnologia de quinta geração pode impulsionar ainda mais os negócios e apoiar o desenvolvimento de Belém, melhorando a vida dos moradores da capital. Com a missão de garantir mais conectividade na região, além de cobrirmos hoje 100% dos bairros de Belém, desde o ano passado, a TIM possui também 100% de cobertura 4G em todos os municípios do Estado, o que reforça a importância da região para a companhia”, destaca o Vice-presidente da TIM, Fabio Avellar.