Quando vai sair o resultado do Enem 2023?

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, terá o resultado oficial divulgado ainda este mês. Os candidatos que fizeram a prova poderão conferir suas notas a partir do dia 16 de janeiro. O Enem é uma das principais portas de entrada para a educação superior no país, com notas utilizadas para ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Quando vai sair a redação corrigida?

A partir do dia de divulgação dos resultados (16 de janeiro) o Ministério da Educação (MEC) tem o prazo de 60 dias para disponibilizar o acesso do candidato à redação corrigida, ou seja, ao "espelho" do texto. O documento poderá ser consultado na Página do Participante do Enem, onde também são divulgadas as notas de cada parte do exame.

O que fazer com as notas?

Com as notas, os participantes podem conquistar vagas em universidades públicas ou privadas dentro e fora do Brasil. Em Portugal, por exemplo, são 51 instituições que aceitam o resultado do exame para ingresso. Confira a lista:

Universidade de Coimbra (UC);

Universidade do Algarve (UAlg);

Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria);

Instituto Politécnico de Beja (IPBeja);

Instituto Politécnico do Porto (P.Porto);

Instituto Politécnico Portalegre (IPP);

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA);

Instituto Politécnico de Coimbra (IPC);

Universidade de Aveiro (UA);

Instituto Politécnico da Guarda (IPG);

Universidade de Lisboa (ULisboa);

Universidade do Porto (U.Porto);

Universidade da Madeira (UMa);

Instituto Politécnico de Viseu (IPV);

Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarem);

Universidade dos Açores (UAc);

Universidade da Beira Interior (UBI);

Universidade do Minho;

Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu);

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Universidade Lusófona);

Instituto Politécnico de Setúbal (IPS);

Instituto Politécnico de Bragança (IPB);

Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB);

Universidade Lusófona do Porto (ULP);

Universidade Portucalense (UPT);

Instituto Universitário da Maia (Ismai);

Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia);

Universidade Católica Portuguesa (UCP);

Universidade Fernando Pessoa (UFP);

Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (Ispa);

Instituto Leonardo da Vinci (ILV);

Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa);

Universidade Lusíada – Norte;

Universidade Lusíada;

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC);

Escola Superior Artística do Porto (Esap);

Universidade Europeia;

Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL);

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP);

Universidade Autônoma de Lisboa (UAL);

Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso);

Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe);

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat);

Instituto Superior Dom Dinis (Isdom);

Instituto Superior de Gestão (ISG);

Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla Santarém);

Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla Gaia);

Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa;

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC);

Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) do Porto;

Universidade Nova de Lisboa.

Além de Portugal, os candidatos têm oportunidades em países da América do Norte, como o Canadá e os Estados Unidos, e no Reino Unido. Veja:

Universidade de Nova York (EUA);

Universidade Drexel (EUA);

Northeastern University (EUA);

Universidade Temple (EUA).

Universidade de Glasgow (Escócia);

Birkbeck - Universidade de Londres (Inglaterra);

Universidade de Loughborough (Inglaterra);

Universidade Nottingham Trent (Inglaterra);

Universidade de Toronto (Canadá);

Universidade Metropolitana de Toronto (Canadá).

Como saber se a minha nota foi boa?

Para ter uma nota considerada boa no exame é preciso estar acima da média nacional, que gira em torno de 500 pontos em cada uma das áreas. Quanto mais distante desse número for o seu resultado, maiores são as chances de garantir uma vaga no curso desejado.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com Felipe Saraiva)