Enem dos concursos públicos: Governo divulga novo calendário do Concurso Nacional Unificado; veja

O governo federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, divulgou nesta quinta-feira (14) o novo cronograma do Concurso Nacional Unificado, chamado de "Enem dos concursos públicos". Com a mudança, o edital, por exemplo, será divulgado dia 10 de janeiro. Antes, a expectativa era de que ele fosse lançado na próxima semana, no dia 20 de dezembro. As inscrições para a seleção unificada começam no dia 19 de janeiro e as provas, previstas inicialmente para março, vão acontecer em 5 de maio.

O Concurso Nacional Unificado prevê a aplicação de uma prova unificada do governo federal para a seleção de novos servidores. A proposta busca permitir que candidatos concorram a várias vagas em diferentes órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição. Até o momento, 21 órgãos e entidades que buscam a seleção de novos servidores aderiram ao Enem dos Concursos Públicos, totalizando 6.640 vagas ofertadas.

A Fundação Cesgranrio é a empresa organizadora do certame.

“Recebemos muitas solicitações pelas redes sociais de que as pessoas tivessem mais tempo para estudar”, disse Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sobre a mudança no cronograma.

Veja as novas datas divulgadas pelo governo

O edital será divulgado em 10 de janeiro

As inscrições estarão abertas de 19/01 a 09/02

A prova está prevista para 05 de maio.