Governo Federal anuncia Concurso Nacional Unificado com mais de 6 mil vagas em 20 órgãos

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou nesta sexta-feira (29) uma nova forma de seleção de servidores públicos federais, apelidado de "Enem dos concursos públicos". Esse sistema pioneiro envolverá 20 órgãos distintos e disponibilizará um total de 6.590 vagas em sua primeira edição.

A ministra Esther Dweck presidiu uma coletiva de imprensa detalhando o Concurso Nacional Unificado, que representa um marco na administração pública brasileira, segundo o governo. A iniciativa foi oficialmente instituída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme anunciado no "Diário Oficial da União" desta sexta-feira.

Conforme o decreto presidencial, o edital do concurso será divulgado até 20 de dezembro, com as provas programadas para acontecer simultaneamente em 180 municípios brasileiros até março de 2024. Este inovador modelo de seleção de servidores públicos foi elaborado pelo MGI e tem como base a realização conjunta de concursos públicos para o preenchimento de cargos efetivos em órgãos e entidades federais, autárquicas e fundacionais, abrangendo todos os estados e o Distrito Federal.

Abaixo, você encontra uma lista das instituições que aderiram a esse novo sistema de seleção:

- FUNAI: 502 vagas

- INCRA: 742 vagas

- MAPA: 520 vagas

- MGI e transversais: 1.480 vagas

- MS: 220 vagas

- MTE: 900 vagas

- ANTAQ: 30 vagas

- MDIC: 110 vagas

- PREVIC: 40 vagas

- ANEEL: 40 vagas

- ANS: 35 vagas

- IBGE: 895 vagas

- MJSP: 130 vagas

- MCTI: 296 vagas

- MINC: 50 vagas

- AGU: 400 vagas

- MEC: 70 vagas

- MDHC: 40 vagas

- MPI: 30 vagas

- MPO: 60 vagas

**Total de Vagas:** 6.590

*Fonte: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos*