Transpetro abre inscrições para concurso em todo Brasil; saiba a quantidade de vagas no Pará

Nesta sexta-feira (29) foi publicado o edital do concurso Transpetro. No total, a Petrobras Transporte S.A. oferta mais de mil vagas, para cargos de níveis médio e superior, inclusive com oportunidades no Pará. Os salários variam entre R$4.636,99 a R$12.731,70.

CONFIRA AQUI O EDITAL Nº 01 - (PROFISSIONAL TRANSPETRO DE NÍVEL MÉDIO - JÚNIOR)

CONFIRA AQUI O EDITAL Nº 02 - (PROFISSIONAL TRANSPETRO DE NÍVEL SUPERIOR - JÚNIOR)

CONFIRA AQUI O EDITAL Nº 03 - (AUXILIAR DE SAÚDE, CONDUTOR BOMBEADOR, CONDUTOR MECÂNICO, COZINHEIRO, ELETRICISTA, MOÇO DE CONVÉS, MOÇO DE MÁQUINAS, SEGUNDO OFICIAL DE MÁQUINAS, SEGUNDO OFICIAL DE NÁUTICA E TAIFEIRO)

As vagas foram divididas em três editais publicados nesta sexta-feira, 29, sendo:

Edital 1: 64 vagas imediatas e 441 no cadastro reserva;

Edital 2: 90 vagas imediatas e 60 no cadastro reserva; e

Edital 3: 53 vagas imediatas e 371 no cadastro reserva.

O concurso é organizado pela Cesgranrio e as inscrições começam nesta sexta-feira, dia 29, e encerram no dia 30 de outubro. Os interessados devem se inscrever no site da banca.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, exame de capacitação física, avaliação da equipe multiprofissional e avaliação da qualificação técnico, dependendo do cargo desejado. As provas objetivas estão marcadas para o dia 10 de dezembro.





Vagas no Pará

Somando a ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros, estão sendo ofertadas 14 vagas no Pará. Sendo 7 vagas para nível médio, na área ambiental, com ênfase em dutos e terminais. Outras 7 vagas na área de manutenção mecânica. Os aprovados serão lotados em Belém ou Barcarena.