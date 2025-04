Seduc-PA abre 349 vagas em processo seletivo temporário para nível médio e superior

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc-PA) publicou edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2025 com oferta de 349 vagas temporárias para profissionais de níveis médio e superior. As contratações são para atuação na sede da Seduc, em Belém, e nas Diretorias Regionais de Ensino espalhadas pelo estado.

Confira o edital completo clicando aqui.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet no site oficial do processo seletivo.

Cargos e requisitos

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Nível superior

Analista de Gestão Governamental e Política Educacional (Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Estatística, Biblioteconomia)

Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional (Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo)

Analista de Suporte Educacional (Nutrição, Psicologia, Serviço Social)

Nível médio e técnico

Assistente de Gestão Governamental e Educacional (Assistente Administrativo)

Para os cargos de nível superior, é exigido diploma de graduação e registro no respectivo conselho de classe. Para assistente administrativo, é necessário certificado de conclusão do ensino médio ou curso técnico profissionalizante.

Remuneração

Os profissionais de nível superior terão vencimento base de R$ 3.096,24, acrescido de 40% de gratificação de escolaridade e R$ 1.500 de auxílio alimentação. Já os assistentes administrativos receberão R$ 1.664,42, mais o mesmo valor de auxílio.

Etapas da seleção

O processo seletivo será realizado em quatro etapas:

Inscrição online (eliminatória)

Análise curricular (classificatória e eliminatória)

Entrevista (eliminatória, apenas para cargos de nível superior)

Apresentação da documentação original (eliminatória)

As entrevistas podem ser presenciais ou virtuais, conforme definição da Seduc.

Critérios de classificação

A pontuação será baseada na escolaridade, qualificação profissional e experiência na área, conforme critérios estabelecidos em decreto estadual. Em caso de empate, serão considerados sucessivamente: idade mais elevada, maior pontuação na entrevista, experiência e qualificação profissional.

Vigência e convocação

O edital terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A convocação dos candidatos seguirá a ordem de classificação e ocorrerá conforme a necessidade da administração pública.

O edital reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), com convocação alternada prevista a partir do sexto candidato da lista geral.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)