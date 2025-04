Direito, Administração, Comunicação e mais: confira as vagas de estágio abertas no Pará

Diversas vagas de estágio para estudantes de diferentes cursos, como Direito, Administração, Fisioterapia, Comunicação e Ciências Contáveis, estão sendo ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

São 25 vagas de estágio e duas de aprendiz abertas no Pará, somando 27 oportunidades em todo o estado, com Bolsa Auxílio que pode chegar a R$ 1.125,69, além do auxílio transporte.

Conforme orientação do CIEE, para concorrer a uma das vagas, é necessário acessar o site da entidade e digitar o código informado. Mais informações também podem ser obtidas através da Central de Atendimento, pelo número 3003-2433.

Veja as vagas de estágio abertas no Pará

Técnico em mecânica (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 759,00 + Auxilio transporte

Carga horária: 06:30 – 13:30

Requisitos: Cursando 1º ao 3º Semestre

Código: 5472925

Engenharia mecânica (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 500,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 08:00 – 14:00

Requisitos: Cursando 5º ao 9º Semestre

Código: 5501084

Engenharia Civil (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 1.200,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 07:00 - 14:00

Requisitos: Cursando 2º ao 10º Semestre

Código: 5508866

Ensino médio (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 842,60 + Auxílio transporte

Carga horária: 16:00 – 22:00

Requisitos: Cursando 1º ao 6º Semestre

Código: 5496175

Comunicação (estágio)

Cidade: belém

Bolsa auxílio: R$ 500,00 + Auxilio transporte

Carga horária: a combinar

Requisitos: Cursando 1º ao 6º Semestre

Código: 5501355

Técnico em informática (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + Auxilio transporte

Carga horária: 08: 00 – 13:00

Requisitos: Cursando 2º ao 11º Semestre

Código: 5544529

Ciências contábeis (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio:R$ 1.125,69 + Auxilio transporte

Carga horária: a combinar

Requisitos: Cursando 3º ao 10º Semestre

Código: 5529781

Administração (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 450,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 14:00 - 18:00

Requisitos: Cursando 2º ao 6º Semestre

Código: 5534388

Direito (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 420,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 08:00 – 14:00

Requisitos: Cursando 4º ao 8º Semestre

Código: 5526623

Técnico em logística (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: 600,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 14:00 – 18:00

Requisitos: Cursando 1º ao 5º Semestre

Código: 5561488

Administração (estágio)

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 800,00 + Auxílio transporte

Carga horária: 13:00 – 18:00

Requisitos: Cursando 6º ao 7º Semestre

Código: 5512520