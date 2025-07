CNU2 tem inscrições abertas a partir desta quarta-feira (2); veja o edital

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta segunda-feira (30) o edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU2), com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (2). O certame destina 135 vagas à região Norte, o que representa 3,7% do total nacional, e, segundo o governo, assim reforça o compromisso com a descentralização das contratações e a valorização da diversidade regional, ampliando o acesso ao serviço público federal nessa área do país.

No Pará, as provas serão realizadas em 18 municípios, incluindo a capital Belém e cidades estratégicas como Ananindeua, Marabá, Santarém, Parauapebas, Altamira, Redenção, Itaituba, Bragança, Breves, Cametá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Tucuruí. A ampla distribuição dos locais de aplicação busca facilitar o acesso dos candidatos e fortalecer a interiorização do serviço público.

O Pará terá distribuídas vagas em oito dos nove blocos temáticos do concurso. As oportunidades se concentram principalmente em Belém e Ananindeua e abrangem cargos em diversos órgãos federais, como os ministérios da Saúde, da Defesa, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), da Pesca e Aquicultura (MPA), além da Agência Nacional de Mineração (ANM) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).

VEJA MAIS

Inscrições e cronograma

As inscrições iniciam nesta quarta-feira (2), com provas nos municípios indicados para garantir cobertura ampla e acesso facilitado. O edital prevê gratificações conforme área e formação, além dos vencimentos básicos previstos em lei.

Ao todo, o concurso oferece 3.652 vagas para 36 órgãos federais, divididas em nove blocos temáticos: Seguridade Social, Cultura e Educação, Ciências, Dados e Tecnologia, Engenharias e Arquitetura, Administração, Desenvolvimento Socioeconômico, Justiça e Defesa, Saúde intermediária e Regulação.

Com esta iniciativa, o Ministério da Defesa e demais órgãos buscam fortalecer a presença qualificada do Estado no Norte e no Brasil, promovendo oportunidades para profissionais diversos e contribuindo para o desenvolvimento das políticas públicas.

O edital completo está disponível no site oficial do concurso.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia