Marabá abre 195 vagas de estágio na Secretaria Municipal de Educação; veja como se inscrever

O município de Marabá está com 195 vagas de estágio abertas na Secretaria Municipal de Educação, com oportunidades para estudantes de ensino superior que estejam a partir do primeiro ano em cursos de graduação e licenciatura de diferentes áreas.

As inscrições e processo para seleção dos estagiários estão sendo realizados pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Para participar, os interessados devem comparecer no Posto de Atendimento do CIEE, com declaração de matrícula, documentos pessoais e originais e conta bancária. O posto fica localizado na Folha 32, Quadra 19, Lote Especial - Sala 102 - Altos do Banco Sicred-Nova Marabá, e funciona de segunda a quinta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 16h.

Podem participar estudantes matriculados nos cursos de Pedagogia, Letras, Letras Libras, Letras Inglês, Português, Matemática, História, Geografia e Educação do Campo. As inscrições para uma das vagas de estágio são gratuitas.

Conforme informações divulgadas pelo CIEE, os estudantes chamados para o estágio na Secretaria contarão com Bolsa-Auxílio no valor de R$ 700 e Auxílio Transporte de R$150.

Serviço

Processo Seletivo SEMED

Data e Horário: Segunda a Quinta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 16h

Endereço: CIEE-Folha 32 Quadra 19 Lote Especial - Sala 102 - Altos do Banco Sicred-Nova Marabá