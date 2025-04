Concursos de polícias em 2025 no Brasil oferecem mais de 10 mil vagas e salários de até R$ 26.300

Os concursos de polícia abertos e previstos no Brasil estão movimentados em 2025, com oportunidades para diversos cargos e salários que chegam a altos valores, como é o caso da Polícia Federal, com vagas que podem pagar até R$ 26.300. No total, considerando as seleções de Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e outras forças, estão sendo oferecidas mais de 10.000 vagas para candidatos de todo o Brasil.

Concursos abertos e previstos no Pará

No Pará, vários concursos de destaque estão em andamento. A Polícia Civil do Pará tem vagas previstas para o cargo de escrivão, com 100 oportunidades e salário de R$ 7.731,64.

Além disso, a Polícia Científica do Pará também se destaca, com 200 vagas previstas e salário inicial de R$ 12.954,40 para as carreiras de perito, assistente e outras funções, com exigência de formação de nível médio e superior.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP PA) solicitou 160 vagas para o cargo de policial penal, com remuneração de R$ 2.810,00.

Oportunidades na Polícia Militar

Para quem busca oportunidades como policial militar, alguns concursos já têm comissões formadas. É o caso da Polícia Militar de São Paulo, com 170 vagas para Aluno-Oficial e 2º Tenente Músico, com salários a partir de R$ 4.833,27.

Outros concursos, como o da Polícia Militar do Espírito Santo, com 1.000 vagas previstas para Soldado, também estão em andamento, com salários variando entre R$ 3.735,79 e R$ 11.006,75, dependendo da classificação do cargo.

No Maranhão, foram anunciadas 1.200 vagas, com salários de até R$ 5.172,66, e no Piauí, também estão previstas 1.000 vagas, com salários que variam de R$ 3.470,66 a R$ 5.367,12, com cargos e formações ainda a definir.

Em Alagoas, a Polícia Militar solicita vagas para Soldado e Oficial, com salários que vão de R$ 4.250,06 a R$ 8.099,94, segundo o último edital. No Paraná, um edital foi publicado para 2.000 vagas para Soldado, com um salário inicial de R$ 6.101,87.

Já a Polícia Militar do Distrito Federal oferece vagas para o cargo de Oficial Capelão, com salários iniciais que podem chegar a R$ 17.034,85 após a formação.

No Pará, a Polícia Militar não tem vagas abertas no momento, mas as expectativas são altas para futuros editais.

Outros concursos de destaque

Além das oportunidades para a Polícia Militar, outras seleções também merecem atenção. Na Polícia Federal, com edital autorizado, são 1.000 vagas, com salários que podem variar de R$ 13.900,54 a R$ 26.300, dependendo do cargo.

Outro concurso de destaque é o da Polícia Rodoviária Federal, que solicitou 4.902 vagas, com salários de R$ 11.114,60 para quem tiver nível superior.

Vagas totais e salários

Somando todos os concursos abertos e previstos, o total de vagas no Brasil ultrapassa as 10.000. Os salários variam, mas os mais altos chegam até R$ 26.300, como é o caso dos cargos da Polícia Federal. No Pará, as vagas somam 460 postos, com remunerações que podem atingir até R$ 12.954,40.

Alguns dos principais concursos abertos e previstos de 2025

Concursos de Polícia Federal

1. Polícia Rodoviária Federal

Situação: novo concurso solicitado

Vagas: 4.902

Salário: R$ 11.114,60

Banca do último concurso: Cebraspe

Formação: nível superior

2. Polícia Federal

Situação: autorizado

Banca: Cebraspe (provável)

Vagas: 1.000

Cargos: Agente, Escrivão, Papiloscopista, Perito Criminal e Delegado

Salário: R$ 13.900,54 a R$ 26.300,00

Formação: nível superior

3. Polícia Federal (Administrativo)

Situação: banca definida (Cebraspe) / edital iminente

Vagas: 192 (autorizadas)

Cargos: Agente Administrativo e carreiras de nível médio

Salário inicial: R$ 5.173,28 a R$ 8.547,40

Formação: nível médio e superior

Concursos de Polícia Militar

1.Polícia Militar do Ceará

Situação: banca definida | edital iminente

Banca: FUNECE

Vagas: 1.000

Salário inicial: R$ 5.272,33

Cargos: Soldado

Formação: nível médio

2.Polícia Militar do Amapá

Situação: banca definida (FGV)

Vagas: 400 (cadastro de reserva)

Salário inicial: R$ 8.213,00

Cargos: oficial combatente

Formação: nível superior

3.Polícia Militar de Roraima

Situação: banca definida / edital ainda não publicado

Banca: UERR

Vagas: 20 + 100 CR (cadastro de reserva)

Salário inicial: R$ 12.378,78

Cargos: oficial combatente

Formação: nível superior

4. Polícia Militar do Paraná

Situação: edital publicado

Banca: IBFC

Vagas: 2.000

Salário inicial: R$ 6.101,87

Cargos: Soldado

Formação: nível superior

Como se inscrever: Os interessados na seleção podem realizar as inscrições no período de 14 de abril a 13 de maio, no site da banca organizadora, IBFC, ao custo de R$ 130,00.

Aplicação das provas: prevista para 29 de junho

5. Polícia Militar do Distrito Federal

Situação: inscrições abertas

Status: Cebraspe

Vagas: 49 + 98 CR (cadastro de reserva)

Salário: R$ 8.007,76 (Cadete do 1º ano), R$ 14.451,93 (Aspirante a Oficial PM – após a formação) e R$ 17.034,85 (2º Tenente).

Cargos: oficial capelão

Formação: nível superior

Como se inscrever: Os interessados na seleção podem se candidatar até o dia 23 de abril, ao custo de R$ 163 pelo site do Cebraspe.

Aplicação da prova: prevista para 1º de junho.

Concursos de Polícia Civil

1.Polícia Civil do Paraná

Situação: comissão formada

Vagas: a definir

Salário: R$ 7.517,74 a R$ 22.612,42

Cargos: delegado de Polícia, agente de polícia judiciária e papiloscopista policial.

Formação: nível superior

2.Polícia Civil do Maranhão

Situação: autorizado e com comissão formada

Vagas: a definir

Salário: R$ 2.895,15 a R$ 21.510,76

Cargos: escrivão, investigador, delegado e perícia oficial

Formação: nível superior

3. Polícia Civil do Pará

Situação: comissão formada / banca a definir

Vagas: 100 previstas

Cargos: escrivão

Salário: R$ 7.731,64

Formação: nível superior

4. Polícia Civil do Mato Grosso do Sul

Situação: comissão formada | edital até maio

Vagas: 400

Salário inicial: R$ 6.253,12

Cargos: 400 vagas imediatas para a carreira de Agente de Polícia Judiciária, sendo 300 para a função de Investigador e 100 para Escrivão.

Formação: nível superior

5. Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Situação: comissão formada. Publicação do edital deve ocorrer até abril

Vagas: 750

Salário: R$ 6.748,84 a R$ 21.574,35

Cargos: escrivão, inspetor e delegado

Formação: nível superior

Aplicação da prova: prevista para junho

6. Polícia Civil do Tocantins

Situação: autorizado | comissão formada

Vagas: 381 imediatas + 71 CR (cadastro de reserva)

Salário inicial: R$ 6.659,08 a R$ 18.419,60

Cargos: Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Delegado de Polícia, Agente de Necrotomia, Papiloscopista e Peritos.

Formação: nível superior

Aplicação da prova: edital e provas ainda no primeiro semestre de 2025

7. Polícia Civil do Piauí

Situação: banca definida (FGV) / edital previsto no primeiro trimestre de 2025

Vagas: 400

Salário inicial: R$ 6,8 mil a R$ 19,5 mil

Cargos: oficial investigador de polícia, perito e delegado

Formação: nível superior

8. Polícia Civil do Distrito Federal (Agente de Custódia)

Situação: banca escolhida (Cebraspe) / edital iminente

Vagas: 50 imediatas + 50 CR (cadastro de reserva)

Salário inicial: R$ 9.394,68

Cargo: agente de custódia

Formação: nível superior

9. Polícia Civil do Ceará

Situação: banca definida (FUNECE)

Vagas: 500 imediatas + 1.000 CR (cadastro de reserva)

Salário: R$ 6.080,76

Cargo: oficial investigador de polícia

Formação: nível superior

Concursos de Polícia Científica e Forense

1.Polícia Científica do Pará

Situação: comissão formada | banca em definição

Vagas: 200

Salário inicial: R$ 12.954,40

Cargos: perito, assistente e demais carreiras.

Formação: nível médio e superior

2.Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul

Situação: inscrições abertas

Banca: Instituto AOCP

Vagas: 40

Salário inicial: R$ 8.930,74

Cargo: papiloscopista

Como se inscrever: podem ser realizadas até o dia 28 de abril, no site da banca organizadora, Instituto AOCP, ao custo de R$ 270,84.

Formação: nível superior

Aplicação da prova: prevista para 15 de junho

Concursos de Polícia Penal e Socioeducativos

1.Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP PA)

Banca: a definir

Vagas: 160 solicitadas

Salário: R$ 2.810,00 [último edital]

Cargo: policial penal

Formação: nível médio

2. Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente da Paraíba (Fundac PB)

Status: banca definida (Idecan) / edital em breve

Vagas: 50 imediatas + 50 CR (cadastro de reserva)

Salário: R$ 2.196,80 + 20% adicional noturno

Cargo: agente de segurança socioeducativo

Formação: nível médio

3. Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (Degase RJ)

Situação: banca definida

Banca: IDECAN

Vagas: 505 imediatas + CR (cadastro de reserva)

Remunerações: R$ 3.634,25 a R$ 4.441,89 + gratificações

Formação: nível médio e superior

4. Polícia Penal da Paraíba

Situação: banca definida / edital em breve

Banca: Idecan

Vagas: 1.000

Salário inicial: R$ 4.844,14

Formação: nível superior

Cargo: policial penal