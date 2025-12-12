Detran abre seleção para assistente de trânsito; saiba como concorrer
As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet
O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) lançou nesta sexta-feira (12) o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 04/2025 para a contratação temporária de profissionais de nível médio. O edital prevê duas vagas para o cargo de assistente de trânsito, com lotação no município de Bragança, no Nordeste paraense.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.sipros.pa.gov.br, e estarão abertas apenas no dia 16 de dezembro, das 0h01 às 23h59.
Vagas e remuneração
O cargo ofertado é o de assistente de trânsito, com jornada de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias. O vencimento-base é de R$ 2.060,91, podendo receber adicionais previstos em lei.
As atribuições da função, os critérios de contratação e demais regras estão descritos nos anexos do edital.
Como será o processo seletivo
O PSS será conduzido por comissão designada pelo Detran e contará com três fases:
- Inscrição, de caráter habilitatório;
- Análise documental e curricular, eliminatória e classificatória;
- Entrevista pessoal, também eliminatória e classificatória, a ser realizada presencialmente na Ciretran de Bragança, localizada na Avenida Polidório Coelho.
O cronograma completo está no Anexo VIII do edital e pode sofrer alterações, sempre divulgadas no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros.
Regras e impedimentos
Entre os requisitos, o edital estabelece que:
- O candidato não pode possuir vínculo incompatível com a administração pública, exceto nos casos de acumulação permitida pela Constituição;
- Não pode ser cônjuge ou parente, até o terceiro grau, de membros da comissão organizadora;
- É responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações referentes ao processo seletivo.
Informações e contatos
Dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais do Detran:
• Telefone: (91) 3198-3603
• E-mail: cgp.detran@gmail.com
O edital completo está disponível no site www.sipros.pa.gov.br.
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
