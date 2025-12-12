Detran abre seleção para assistente de trânsito; saiba como concorrer

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) lançou nesta sexta-feira (12) o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 04/2025 para a contratação temporária de profissionais de nível médio. O edital prevê duas vagas para o cargo de assistente de trânsito, com lotação no município de Bragança, no Nordeste paraense.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.sipros.pa.gov.br, e estarão abertas apenas no dia 16 de dezembro, das 0h01 às 23h59.

Vagas e remuneração

O cargo ofertado é o de assistente de trânsito, com jornada de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias. O vencimento-base é de R$ 2.060,91, podendo receber adicionais previstos em lei.

As atribuições da função, os critérios de contratação e demais regras estão descritos nos anexos do edital.

Como será o processo seletivo

O PSS será conduzido por comissão designada pelo Detran e contará com três fases:

Inscrição, de caráter habilitatório;

Análise documental e curricular, eliminatória e classificatória;

Entrevista pessoal, também eliminatória e classificatória, a ser realizada presencialmente na Ciretran de Bragança, localizada na Avenida Polidório Coelho.

O cronograma completo está no Anexo VIII do edital e pode sofrer alterações, sempre divulgadas no Diário Oficial do Estado e no site do Sipros.

Regras e impedimentos

Entre os requisitos, o edital estabelece que:

O candidato não pode possuir vínculo incompatível com a administração pública, exceto nos casos de acumulação permitida pela Constituição;

Não pode ser cônjuge ou parente, até o terceiro grau, de membros da comissão organizadora;

É responsabilidade do candidato acompanhar todas as publicações referentes ao processo seletivo.

Informações e contatos

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais do Detran:

• Telefone: (91) 3198-3603

• E-mail: cgp.detran@gmail.com

O edital completo está disponível no site www.sipros.pa.gov.br.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia