Concurso da Caixa: inscrições encerram nessa segunda-feira (8); saiba como participar

As inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal, com salário até R$ 16,4 mil, encerram nessa segunda-feira (8), às 23h59. O processo é voltado para profissionais com nível superior, como engenheiros, arquitetos e médicos do trabalho. No total, há 184 vagas e formação de cadastro de reserva para seis cargos.

VEJA MAIS

O salário varia entre R$ 12.371,00 e R$ 16.495,00. Em relação à carga horária, arquitetos e engenheiros cumprem oito horas por dia (40 horas semanais), enquanto médicos do trabalho fazem jornada de seis horas por dia (30 horas semanais), o que implica na diferença salarial. A distribuição, então, fica da seguinte maneira:

Arquiteto - 36 vagas: R$ 16.495,00

Engenheiro Civil - 103 vagas: R$ 16.495,00

Engenheiro de Segurança - 3 vagas: R$ 16.495,00

Engenheiro Elétrico - 13 vagas: R$ 16.495,00

Engenheiro Mecânico - 5 vagas: R$ 16.495,00

Médico do Trabalho - 24 vagas: R$ 12.371,00

As inscrições e outras informações do concurso estão disponíveis no site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pela seleção de candidatos. A taxa de inscrição é de R$ 68,00. A isenção do pagamento pode ser solicitada por doadores de medula óssea em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico. Clique aqui e confira.

Dentre as vagas, 5% é destinado a pessoas com deficiência, 25% para negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Junto ao salário, os aprovados receberão assistência médica, previdência complementar, participação em lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

O concurso tem cinco etapas: qualificação técnica, provas objetiva e discursiva, avaliação de títulos, verificação de condição declarada e processos admissionais. As provas estão agendadas para o dia 1 de fevereiro de 2026, em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal. O resultado final é divulgado no dia 26 de maio.