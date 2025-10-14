Morador do bairro do Tenoné, em Belém, aposta R$ 3 e ganha mais de R$ 1,6 milhão na Lotofácil

Ficar rico(a) da noite para o dia é o sonho de milhares de pessoas no mundo, especialmente as que gostam de ter uma vida mais tranquila e longe da correria das cidades. Pensando nisso, diversos sonhadores costumam testar a sorte e apostar em jogos que rendem uma fortuna, como a Quina, a Lotofácil, a Lotomania e a Mega-Sena, que são promovidos pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Diante desse cenário, um morador do bairro do Tenoné conseguiu acertar todos os números da Lotofácil e levou para casa o prêmio de R$1.667.353,17 no último jogo que ocorreu na noite desta segunda-feira (13), no Espaço da Sorte, que fica localizado em São Paulo (SP). Com isso, os 15 números sorteados no concurso 3511 foram: 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24.

O vencedor conseguiu levar o prêmio sozinho depois de realizar apenas uma aposta simples com 15 números, no valor de R$ 3 na lotérica que fica situada na Rodovia Augusto Montenegro, 1037, no bairro do Tenoné, em Belém do Pará. Além do prêmio principal, a Lotofácil também concede premiação para quem fizer 11, 12, 13 e 14 acertos, o que aumenta as chances de vitória em relação aos outros jogos.

Confira a lista com os resultados da Lotofácil 3511:

15 acertos

1 aposta ganhadora

Valor: R$ 1.667.353,17

14 acertos

212 apostas ganhadoras

Valor: R$ 2.355,83

13 acertos

7894 apostas ganhadoras

Valor: R$ 35,00

12 acertos

99147 apostas ganhadoras

Valor: R$ 14,00

11 acertos

556161 apostas ganhadoras

Valor: R$ 7,00.

Como apostar na Lotofácil?

Para testar a sorte na Lotofácil, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no cartão;

entre os 25 disponíveis no cartão; Os sorteios são realizados diariamente, exceto aos domingos;

Parte do dinheiro arrecadado pela população com as apostas é destinado a programas sociais do governo, voltados à saúde, educação e segurança pública;

A Lotofácil permite permite apostas do tipo "teimosinha", em que o jogador repete a mesma aposta por vários concursos consecutivos;

em que o jogador repete a mesma aposta por vários concursos consecutivos; E também possibilita o Bolão Caixa, que facilita apostas em grupo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)