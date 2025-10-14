Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Morador do bairro do Tenoné, em Belém, aposta R$ 3 e ganha mais de R$ 1,6 milhão na Lotofácil

O sorteado conseguiu levar o prêmio sozinho após realizar apenas uma aposta simples com 15 números

Victoria Rodrigues
fonte

O morador do bairro do Tenoné ganhou sozinho o prêmio de R$1.667.353,17. (Foto: Reprodução/ Caixa Econômica Federal)

Ficar rico(a) da noite para o dia é o sonho de milhares de pessoas no mundo, especialmente as que gostam de ter uma vida mais tranquila e longe da correria das cidades. Pensando nisso, diversos sonhadores costumam testar a sorte e apostar em jogos que rendem uma fortuna, como a Quina, a Lotofácil, a Lotomania e a Mega-Sena, que são promovidos pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Diante desse cenário, um morador do bairro do Tenoné conseguiu acertar todos os números da Lotofácil e levou para casa o prêmio de R$1.667.353,17 no último jogo que ocorreu na noite desta segunda-feira (13), no Espaço da Sorte, que fica localizado em São Paulo (SP). Com isso, os 15 números sorteados no concurso 3511 foram: 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24.

O vencedor conseguiu levar o prêmio sozinho depois de realizar apenas uma aposta simples com 15 números, no valor de R$ 3 na lotérica que fica situada na Rodovia Augusto Montenegro, 1037, no bairro do Tenoné, em Belém do Pará. Além do prêmio principal, a Lotofácil também concede premiação para quem fizer 11, 12, 13 e 14 acertos, o que aumenta as chances de vitória em relação aos outros jogos.

Confira a lista com os resultados da Lotofácil 3511:

  • 15 acertos

1 aposta ganhadora
Valor: R$ 1.667.353,17

  • 14 acertos

212 apostas ganhadoras
Valor: R$ 2.355,83

  • 13 acertos

7894 apostas ganhadoras
Valor: R$ 35,00

  • 12 acertos

99147 apostas ganhadoras
Valor: R$ 14,00

  • 11 acertos

556161 apostas ganhadoras
Valor: R$ 7,00.

VEJA MAIS

image Lotofacil da independência tem 54 apostas com prêmio de R$ 4,2 milhões
Mega-sena não teve vencedores e prêmio acumulou em R$ 47 milhões

image Mega-Sena: ninguém acerta as dezenas, e prêmio acumula em R$ 40 milhões
O concurso 2.910 foi sorteado às 20h pelos canais da Caixa Econômica Federal; veja o resultado da loteria desta quinta-feira, 4 de setembro

image Mega-Sena: ninguém acerta as dezenas, e prêmio acumula em R$ 33 milhões
O concurso 2.909 foi sorteado às 20h desta terça (2) pelos canais da Caixa Econômica Federa

Como apostar na Lotofácil?

  • Para testar a sorte na Lotofácil, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no cartão;
  • Os sorteios são realizados diariamente, exceto aos domingos;
  • Parte do dinheiro arrecadado pela população com as apostas é destinado a programas sociais do governo, voltados à saúde, educação e segurança pública;
  • A Lotofácil permite permite apostas do tipo "teimosinha", em que o jogador repete a mesma aposta por vários concursos consecutivos;
  • E também possibilita o Bolão Caixa, que facilita apostas em grupo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lotofácil

caixa econômica federal

ganhador

tenoné

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré ao Pará, Brasil e mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense, Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 6h00

Vai rolar um especial?

Fábio Porchat confirma presença pela 1ª vez no Círio de Nazaré e pede dicas

O apresentador do programa "Que história é essa, Porchat?" vai participar da procissão e pediu ajuda nas redes; internautas destacam tacacá, maniçoba e as chuvas de Belém

09.10.25 15h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

Círio

Fábio Porchat assiste Trasladação e ganha comenda Amigo da Chiquita em Belém

"Tem de ver e sentir para falar do Cirio, é impactante", disse humorista

12.10.25 0h14

BELÉM

Mais de 120 toneladas de recicláveis são recolhidas em Belém após o Círio

Coleta seletiva, lavagem de vias e segurança marcam operação especial nas ruas de Belém

13.10.25 13h58

BELÉM

Após o Círio, expectativa em Belém se volta para a COP 30

Os feirantes começam a se preparar para receber visitantes do mundo todo e elaboram estratégias para atrair clientes

14.10.25 8h00

PADROEIRA DO BRASIL

Dia de N. Sr.a. da Conceição Aparecida: devoção é parte da história do bairro da Pedreira, em Belém

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é o único da Arquidiocese de Belém dedicado à Santa

12.10.25 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda