Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mega-Sena: ninguém acerta as dezenas, e prêmio acumula em R$ 40 milhões

O concurso 2.910 foi sorteado às 20h pelos canais da Caixa Econômica Federal; veja o resultado da loteria desta quinta-feira, 4 de setembro

Hannah Franco

A noite desta quinta-feira (4/9) foi de quase sorte para os apostadores da Mega Sena. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2.910, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio, que será realizado neste sábado (6/9). Agora, a loteria está no valor de R$ 40 milhões.

Os números sorteados foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29.

VEJA MAIS

image Quem acertar 03 números na Mega Sena ganha alguma coisa? Entenda como funciona a loteria
Os concursos da tradicional loteria podem ser acompanhados ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal, no Youtube

image Como conferir os números da Mega-Sena? Saiba como descobrir se ganhou o prêmio
Sorteios da loteria milionária são realizados semanalmente e divulgados em tempo real

As apostas do concurso 2.911 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 6. O sorteio será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e divulgado nos canais da Caixa Econômica Federal.

No Pará, 81 apostas foram premiadas na loteria, na quadra e quina do último sorteio. O Estado é o 18º com mais apostas premiadas na Mega-Sena desde 2013, segundo levantamento da Caixa. Ao todo, o Estado já arrecadou mais de R$ 124 milhões com a loteria. 

Como apostar na Mega-Sena

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

Para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

A Mega-Sena é sorteada às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mega sena

loterias

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

Putin: 'Não há relação desproporcional no comércio entre EUA e Brasil'

03.09.25 21h38

PROJETO

Governo federal apresenta proposta para tirar obrigatoriedade da autoescola

A medida visa reduzir os custos para os candidatos, que hoje variam entre R$ 3.000 e R$ 4.000, dependendo do Estado

02.09.25 15h46

Brasil terá João Fonseca e Thiago Wild em duelo com a Grécia na Copa Davis

02.09.25 14h58

MAIS LIDAS EM BRASIL

VEJA!

Carteira Nacional do Professor: veja como obter o documento para desconto em cinema, hotéis e shows

O documento, com validade em todo o território nacional, será entregue a partir de outubro

04.09.25 15h23

Ação corajosa

Motorista impede tentativa de estupro contra menina de 12 anos; suspeito é preso preventivamente

Câmeras de segurança registraram a ação que salvou a vítima; homem de 26 anos foi detido e segue preso

03.09.25 16h22

crime sexual

Mulher é perseguida por homem se masturbando em via pública

Ainda não há informações sobre a prisão do suspeito

04.09.25 14h43

tráfico

Amazonense presa no Japão levava cocaína escondida no sutiã

Aylah Gabrielly, de 19 anos, foi descoberta em Osaka após passar mal; Itamaraty acompanha o caso

04.09.25 14h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda