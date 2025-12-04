Messi põe Brasil entre favoritos ao título da Copa e diz: 'Todos vão querer vencer a Argentina' O astro da camisa 10 argentina reforçou que fará "tudo o que for possível" para jogar a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 04.12.25 14h13 Craque jogará pela décima vez contra o Brasil (Vasily Maximov/AFP) O astro argentino Lionel Messi colocou o Brasil entre as principais forças da Copa do Mundo de 2026. Campeão mundial com a Argentina em 2022, no Catar, o jogador ainda não cravou que estará no torneio dos Estados Unidos, México e Canadá. O astro da camisa 10 reforçou que fará "tudo o que for possível" para jogar a Copa do Mundo. O craque, porém, só estará em campo representando o selecionado de seu País se reunir condições físicas satisfatórias. "Eu espero poder estar lá. Já disse no passado que adoraria estar no torneio. No pior dos cenários, vou estar acompanhando pela TV...", disse Messi em entrevista à ESPN. O jogador a afirmou que a Argentina tem condições de ganhar novamente o Mundial. Mas alertou sobre as dificuldades e detalhes que marcam uma Copa do Mundo. "Creio que temos um grande grupo e podemos tentar de novo. Mas sabemos que, em competições de seleções, qualquer coisa pode te complicar muito. Às vezes você acerta a trave e cai fora, ou pode ser eliminado nos pênaltis. Na última Copa, mesmo a gente tendo vencido nos pênaltis, fomos superiores contra Holanda e França. É muito difícil vencer uma Copa. Ganhar uma tirou um peso enorme dos ombros. Jogar sem essa pressão é um alívio, mas, ao mesmo tempo, não garante nada, porque agora todos vão querer ganhar do atual campeão mundial", prosseguiu. "E há muitas seleções boas, como Espanha, a França novamente, a Inglaterra, o Brasil, que não é campeão há algum tempo, e também a Alemanha", complementou, citando os principais favoritos. Messi ainda elogiou dois jogadores da equipe argentina em particular. O craque destacou a importância de Paredes e De Paul para a seleção comandada por Lionel Scaloni. "Paredes e De Paul são aqueles jogadores que você quer ter no seu time, mas que os adversários odeiam. Fora de campo, eles são totalmente diferentes, são dois caras incríveis, pessoas normais, muito humildes. Mas, em campo, eles se transformam", completou Messi. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira, 5, em Washington, nos Estados Unidos. A Argentina é uma das cabeças de chave. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Messi Brasil Argentina Copa de 2026 favoritos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37