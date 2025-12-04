Capa Jornal Amazônia
Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo

O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3)

O Liberal
fonte

Jogador colocou a mão na boca do filho e se divertiu com a situação (Reprodução / GE TV)

Em meio à comemoração da conquista do nono título do Brasileirão do Flamengo, ainda no gramado do Maracanã após a vitória sobre o Ceará-CE, o filho do lateral-direito Danilo, João, acabou roubando a cena. Durante entrevista para o GETV, o defensor do Mengão falava sobre mais uma conquista e dos filhos quando o pequeno revelou que torcia para o rival Fluminense.

A revelação veio no exato momento em que Danilo apresentava os filhos. João, que estava ao lado do pai, quis deixar claro que, apesar de estar ali, torcia para o tricolor carioca.

“Mas eu sou Fluminense”, disse o pequeno, interrompendo o pai. O momento gerou risada do jogador, da repórter Sofia Miranda e do ex-jogador André Balada.

“Corta, corta, corta”, riu Danilo tapando a boca do filho. “Mas eu te amo”, brincou o defensor rubro-negro, que há poucos dias foi o herói do time na conquista do tetracampeonato da Libertadores.

A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Ceará garantiu o nono título do Campeonato Brasileiro da equipe carioca. O jogo ocorreu na última quarta-feira (3), no Maracanã. O gol rubro-negro foi marcado pelo atacante Samuel Lino.

A conquista foi confirmada com uma rodada de antecedência. O Palmeiras, que lutava pelo título, até venceu o Atlético-MG por 3 a 0, mas, com o triunfo rubro-negro, o time foi a 78, contra 73 do Verdão.

Na última rodada do campeonato, o Flamengo vai encarar o Mirassol, quarto colocado com 66 pontos. O Fluminense, do filho de Danilo, é o quinto na tabela, com 61.

