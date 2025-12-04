Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) O Liberal 04.12.25 9h11 Jogador colocou a mão na boca do filho e se divertiu com a situação (Reprodução / GE TV) Em meio à comemoração da conquista do nono título do Brasileirão do Flamengo, ainda no gramado do Maracanã após a vitória sobre o Ceará-CE, o filho do lateral-direito Danilo, João, acabou roubando a cena. Durante entrevista para o GETV, o defensor do Mengão falava sobre mais uma conquista e dos filhos quando o pequeno revelou que torcia para o rival Fluminense. A revelação veio no exato momento em que Danilo apresentava os filhos. João, que estava ao lado do pai, quis deixar claro que, apesar de estar ali, torcia para o tricolor carioca. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Mas eu sou Fluminense”, disse o pequeno, interrompendo o pai. O momento gerou risada do jogador, da repórter Sofia Miranda e do ex-jogador André Balada. VEJA MAIS Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. Flamengo é campeão do Brasileirão 2025! Baixe o pôster exclusivo do Amazônia Rubro-Negro confirma o título do Campeonato Brasileiro após vitória sobre o Ceará e encerra uma semana de duas taças levantadas Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo “Corta, corta, corta”, riu Danilo tapando a boca do filho. “Mas eu te amo”, brincou o defensor rubro-negro, que há poucos dias foi o herói do time na conquista do tetracampeonato da Libertadores. A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Ceará garantiu o nono título do Campeonato Brasileiro da equipe carioca. O jogo ocorreu na última quarta-feira (3), no Maracanã. O gol rubro-negro foi marcado pelo atacante Samuel Lino. A conquista foi confirmada com uma rodada de antecedência. O Palmeiras, que lutava pelo título, até venceu o Atlético-MG por 3 a 0, mas, com o triunfo rubro-negro, o time foi a 78, contra 73 do Verdão. Na última rodada do campeonato, o Flamengo vai encarar o Mirassol, quarto colocado com 66 pontos. O Fluminense, do filho de Danilo, é o quinto na tabela, com 61. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37