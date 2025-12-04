Flamengo é campeão do Brasileirão 2025! Baixe o pôster exclusivo do Amazônia

O Flamengo assegurou o título do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (3/12), ao vencer o Ceará por 1 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 37ª rodada. O gol do triunfo rubro-negro veio aos 37 minutos, quando Samuel Lino marcou por cobertura e garantiu o resultado que confirma o clube no topo da tabela.

A equipe chega ao título nacional poucos dias depois de conquistar a Libertadores, no último sábado, vivendo uma semana histórica de sua trajetória recente. Com a nova taça, o Flamengo volta a superar o Palmeiras e fecha o período com duas conquistas importantes em menos de sete dias.

