Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Amazônia chevron right

Flamengo é campeão do Brasileirão 2025! Baixe o pôster exclusivo do Amazônia

Rubro-Negro confirma o título do Campeonato Brasileiro após vitória sobre o Ceará e encerra uma semana de duas taças levantadas

Hannah Franco
fonte

Flamengo é campeão brasileiro após triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará (Gilvan Souza/Flamengo/Edição/Amazônia)

O Flamengo assegurou o título do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (3/12), ao vencer o Ceará por 1 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 37ª rodada. O gol do triunfo rubro-negro veio aos 37 minutos, quando Samuel Lino marcou por cobertura e garantiu o resultado que confirma o clube no topo da tabela.

A equipe chega ao título nacional poucos dias depois de conquistar a Libertadores, no último sábado, vivendo uma semana histórica de sua trajetória recente. Com a nova taça, o Flamengo volta a superar o Palmeiras e fecha o período com duas conquistas importantes em menos de sete dias.

VEJA MAIS

image Flamengo mira Gabriel Brazão, do Santos, que tem multa de R$ 432 milhões para times brasileiros
O goleiro chegou a retornar ao Brasil para atuar no Cruzeiro na Série B, mas teve a sequência atrapalhada por uma lesão no joelho.

image Raphael Veiga diz que Palmeiras voltará 'ainda mais forte' após vice da Libertadores
O jogador foi titular na derrota para o Flamengo por 1 a 0

👉 Para marcar a conquista, o Amazônia preparou um pôster especial dedicado ao título brasileiro do Flamengo. Você pode baixar o material clicando aqui.

A versão impressa também poderá ser conferida na edição desta quinta-feira (4/12), um registro para recordar a noite em que o Flamengo ampliou sua coleção de grandes conquistas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

flamengo

Brasileirão

pôster
Amazônia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda