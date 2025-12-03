Flamengo mira Gabriel Brazão, do Santos, que tem multa de R$ 432 milhões para times brasileiros

Campeão da Libertadores e na iminência de vencer o Brasileirão, o Flamengo já iniciou o planejamento para a temporada 2026. Entre os alvos do time carioca visando a janela de transferências está o goleiro Gabriel Brazão, do Santos. A negociação é considerada difícil, especialmente pelos valores envolvidos.

O Estadão apurou que o Santos não pretende negociar o goleiro de 25 anos neste momento e aguarda o fim do Brasileirão para tratar de assuntos contratuais com o elenco. Apesar do interesse do Flamengo, o clube entende que está protegido pela multa de 70 milhões de euros (R$ 432 milhões na cotação atual) que o jogador tem para o mercado nacional.

Apesar da temporada ruim do Santos, com o time brigando contra o rebaixamento, Brazão é um dos destaques do time em 2025. Ele tem 51 partidas na temporada e não sofreu gol em 11. O goleiro foi contratado em fevereiro do ano passado para a disputa da Série B e tem contrato até 2024.

Brazão foi revelado pelo Cruzeiro e saiu do Brasil aos 18 anos para jogar no Parma, da Itália. Ele passou também pela Inter de Milão e times de menor expressão do próprio futebol italiano e da Espanha. O goleiro chegou a retornar ao Brasil para atuar no Cruzeiro na Série B, mas teve a sequência atrapalhada por uma lesão no joelho.

O Santos ainda busca a permanência na Série A. O time joga contra o já rebaixado Juventude, em Caxias, nesta quarta-feira.