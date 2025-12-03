Flamengo mira Gabriel Brazão, do Santos, que tem multa de R$ 432 milhões para times brasileiros O goleiro chegou a retornar ao Brasil para atuar no Cruzeiro na Série B, mas teve a sequência atrapalhada por uma lesão no joelho. Estadão Conteúdo 03.12.25 15h28 Campeão da Libertadores e na iminência de vencer o Brasileirão, o Flamengo já iniciou o planejamento para a temporada 2026. Entre os alvos do time carioca visando a janela de transferências está o goleiro Gabriel Brazão, do Santos. A negociação é considerada difícil, especialmente pelos valores envolvidos. O Estadão apurou que o Santos não pretende negociar o goleiro de 25 anos neste momento e aguarda o fim do Brasileirão para tratar de assuntos contratuais com o elenco. Apesar do interesse do Flamengo, o clube entende que está protegido pela multa de 70 milhões de euros (R$ 432 milhões na cotação atual) que o jogador tem para o mercado nacional. Apesar da temporada ruim do Santos, com o time brigando contra o rebaixamento, Brazão é um dos destaques do time em 2025. Ele tem 51 partidas na temporada e não sofreu gol em 11. O goleiro foi contratado em fevereiro do ano passado para a disputa da Série B e tem contrato até 2024. Brazão foi revelado pelo Cruzeiro e saiu do Brasil aos 18 anos para jogar no Parma, da Itália. Ele passou também pela Inter de Milão e times de menor expressão do próprio futebol italiano e da Espanha. O goleiro chegou a retornar ao Brasil para atuar no Cruzeiro na Série B, mas teve a sequência atrapalhada por uma lesão no joelho. O Santos ainda busca a permanência na Série A. O time joga contra o já rebaixado Juventude, em Caxias, nesta quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Santos FC Gabriel Brazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04