Morre Benedito Gambôa ex-preparador físico do Remo e do Paysandu Além do Remo e do Paysandu, Gambôa trabalhou por outras equipes do futebol paraense Fábio Will 03.12.25 11h41 Benedito Gambôa morreu aos 66 anos (Divulgação / Remo) O futebol paraense se despediu nesta quarta-feira (3) de Benedito José Alencar Gambôa, Benedito Gambôa, ex-preparador físico do Remo e do Paysandu, aos 66 anos. A informação foi divulgada pelo Remo em suas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada. Gambôa trabalhou por anos no futebol paraense e teve um papel importante não só na preparação física da equipe profissional, como também na formação de atletas. Em nota, o Remo lamentou o falecimento de Gambôa, citou a importância do ex-preparador físico no clube e desejou força aos amigos e familiares. "O Clube do Remo lamenta profundamente o falecimento de Benedito José Alencar Gambôa, que por diversas temporadas trabalhou no Clube do Remo como preparador físico, auxiliando diversos treinadores que passaram pelo Banpará Baenão, além de contribuir também na formação dos atletas nas mais diferentes categorias de base do Clube. Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento tão difícil", publicou o Remo. Gambôa quando trabalhou no Paysandu (Divulgação / Paysandu) Além do Remo, o Paysandu também se solidarizou com familiares e amigos de Gambôa, que conquistou o título da Série B na temporada de 1991. O clube alviceleste publicou uma nota em seu site oficial lamentando a morte do ex-funcionário. "O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Benedito José Alencar Gambôa, ex-preparador físico bicolor. Campeão brasileiro da Série B em 1991, Benedito Gambôa também chegou até a comandar a equipe em uma partida de forma interina. O clube se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de despedida", postou o Paysandu.