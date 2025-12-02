Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém O Liberal 02.12.25 15h14 Leão foi muito bem na Série B e teve os jogos fora de casa um bom desempenho (Samara Miranda / Remo) A campanha que levou o Clube do Remo de volta à Série A teve um elemento determinante: a regularidade nos jogos longe de Belém. Sem depender exclusivamente do fator casa, o Leão Azul construiu uma trajetória sólida como visitante e encerrou a Série B entre as equipes mais eficientes atuando fora dos seus domínios. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ao todo, o Remo disputou 19 partidas como visitante, acumulando 27 pontos dos 57 possíveis. O aproveitamento, próximo de 50%, garantiu ao clube a 4ª melhor campanha fora de casa, ficando apenas seis pontos atrás do Coritiba-PR, líder do ranking de visitantes. Regularidade faz diferença na reta final A consistência azulina fora de casa se tornou ainda mais evidente na comparação geral da competição. O Remo sofreu apenas quatro derrotas longe de Belém, o menor número entre todas as equipes da Série B. VEJA MAIS Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão Quem é Gabriel Taliari? Conheça o possível reforço do Remo para a Série A de 2026 Atacante surge como primeira opção do Remo para reforçar o elenco no ano que vem Tonhão fala em renovação encaminhada com Guto e explica planejamento do Remo para 2026 Presidente azulino comenta investimento, CT, permanência de peças importantes e possíveis reforços para a Série A O desempenho positivo veio acompanhado de resultados decisivos, principalmente contra equipes diretas na disputa pelo acesso. Empates em jogos duros e vitórias importantes foram cruciais para manter o Leão no G4 ao longo das últimas rodadas. Ataque produtivo e equilíbrio defensivo Outro ponto que reforça o peso da campanha como visitante é o desempenho ofensivo. O Remo marcou 25 gols fora de casa, número que só ficou atrás do Athletico-PR nessa estatística. Defensivamente, o Remo também apresentou equilíbrio. Foram 23 gols sofridos como visitante, resultando em saldo positivo de dois gols. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém 02.12.25 15h14 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03 MERCADO Jornalista diz que Remo renovou com Rangel; clube faz suspense Informação divulgada por Abner Luiz sobre novo contrato do goleiro viralizou entre torcedores 01.12.25 19h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Exclusivo: Marcos Braz fala sobre renovação com o Remo e montagem do elenco de 2026 Dirigente também falou sobre a permanência de Guto Ferreira e disse qual será a data de início da pré-temporada. 01.12.25 14h53 FUTEBOL Zagueiro do Remo recebe propostas de outros clubes e pode deixar o Leão Depois de ajudar o Remo a conquistar uma das vagas na elite do futebol brasileiro, o zagueiro Klaus pode deixar o Leão 02.12.25 11h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 02.12.25 7h00 FUTEBOL Após dois acessos seguidos, lateral ex-Remo acerta com clube da Série C Depois de garantir acessos com o Remo e com o Náutico-PE, o lateral Raimar está de clube novo para a temporada 2026 02.12.25 11h03