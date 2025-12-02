Capa Jornal Amazônia
Após acesso, Remo fecha a Série B entre os melhores visitantes

Pilar do acesso à Série A foi construído nas partidas longe de Belém

Leão foi muito bem na Série B e teve os jogos fora de casa um bom desempenho (Samara Miranda / Remo)

A campanha que levou o Clube do Remo de volta à Série A teve um elemento determinante: a regularidade nos jogos longe de Belém. Sem depender exclusivamente do fator casa, o Leão Azul construiu uma trajetória sólida como visitante e encerrou a Série B entre as equipes mais eficientes atuando fora dos seus domínios.

Ao todo, o Remo disputou 19 partidas como visitante, acumulando 27 pontos dos 57 possíveis. O aproveitamento, próximo de 50%, garantiu ao clube a 4ª melhor campanha fora de casa, ficando apenas seis pontos atrás do Coritiba-PR, líder do ranking de visitantes.

Regularidade faz diferença na reta final

A consistência azulina fora de casa se tornou ainda mais evidente na comparação geral da competição. O Remo sofreu apenas quatro derrotas longe de Belém, o menor número entre todas as equipes da Série B.

O desempenho positivo veio acompanhado de resultados decisivos, principalmente contra equipes diretas na disputa pelo acesso. Empates em jogos duros e vitórias importantes foram cruciais para manter o Leão no G4 ao longo das últimas rodadas.

Ataque produtivo e equilíbrio defensivo

Outro ponto que reforça o peso da campanha como visitante é o desempenho ofensivo. O Remo marcou 25 gols fora de casa, número que só ficou atrás do Athletico-PR nessa estatística. Defensivamente, o Remo também apresentou equilíbrio. Foram 23 gols sofridos como visitante, resultando em saldo positivo de dois gols.

